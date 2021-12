Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Η Λαμία προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά

Η Λαμία κέρδισε και εκτός τον Ιωνικό και «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Τρίτη νίκη μέσα στην ίδια αγωνιστική για τη Λαμία επί του Ιωνικού, αφού μετά το πρωτάθλημα επικράτησε της πειραϊκής ομάδας και στις δύο αναμετρήσεις για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας και προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά.

Με παρακαταθήκη το 2-0 στο «Αθανάσιος Διάκος», η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είχε την άνεση να κάνει ήρεμα το παιχνίδι της, να βρει ένα γκολ (1-0) από το πρώτο ημίχρονο και να τελειώσει με την πρόκριση χωρίς να αγχωθεί, με συνολικό σκορ 3-0.

Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 38ο λεπτό ο Ελευθεριάδης με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή, ύστερα από ωραία ομαδική προσπάθεια. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία και για ένα δεύτερο γκολ, αλλά το σουτ του Ρόμανιτς στο 90΄+2 έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Βαλεριάνος, Πογκοσιάν - Τιρόνε

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης (90΄ Χριστοδούλης), Μύγας (59΄ Γκοτσούλιας), Βαφέας (59΄ Πογκοσιάν), Σάντσες, Βαλεριάνος, Τσιριγώτης, Κιάκος, Ντάλσιο (85΄ Κωνσταντινίδης), Άοσμαν, Καμπράλ (85΄ Μουστάκης), Μάναλης.

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Προβυδάκης, Τζανετόπουλος, Γκόλεμιτς, Μαρτίνεθ, Τζανδάρης (70΄ Γκέντσογλου), Μπεχαράνο (88΄ Μαζουλουξής), Ρόμανιτς, Τιρόνε (69΄ Νούνες), Ελευθεριάδης, Αραμπούλι (81΄ Τσούκαλος).

