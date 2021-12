Κοινωνία

Αντικύθηρα: νέο ναυάγιο με νεκρούς μετανάστες

Τέσσερις σοροί εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού.

Επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα ανοιχτά των Αντικυθήρων από το λιμενικό σώμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το σκάφος πυο επέβαιναν μετανάστες προσάραξε κοντά στη βραχονησίδα Πρασονήσι.

Μέρι στιγμής έχουν περισυλεγεί 4 σοροί ενώ οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους συνεχίζονται.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια των Αντικυθήρων. Ικανός αριθμός αλλοδαπών βρίσκεται στη βραχονησίδα Πρασονήσι, μετά από προσάραξη Ι/Φ σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Μέχρι στιγμής έχουν περισυλεγεί 4 σοροί, ενώ διεξάγονται έρευνες για τυχόν αγνοουμένους.

Στις έρευνες και στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετέχουν 1 Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης, 2 πλοία του Λιμενικού Σώματος, ένα επιβατηγό πλοίο».





