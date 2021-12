Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον – Γερμανία: Εφιαλτικές προβλέψεις για μέχρι και 240.000 κρούσματα ημερησίως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό το κύμα της πανδημίας θα είναι σφοδρότερο από όλα τα προηγούμενα και αγωνιούν αν θα αντέξει το σύστημα υγείας.

Ακόμη και τα 160.000-240.000 ημερησίως ενδέχεται να φθάσουν τα νέα κρούσματα κορονοϊού τον Μάρτιο, λόγω της παραλλαγής «Όμικρον», σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, όπως μεταδίδει το περιοδικό Der Spiegel. «Σφοδρότερο από όλα τα προηγούμενα» εκτιμά ειδική επιστήμονας ότι θα είναι το επόμενο κύμα.

Οι επιστήμονες, οι οποίοι υπολόγισαν διάφορα μοντέλα και έθεσαν τα αποτελέσματα υπ'όψιν της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που έχει συστήσει η Καγκελαρία, προβλέπουν ακόμη και 8.000 ασθενείς σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας από επιπλοκές λόγω της Covid-19. Αυτό ωστόσο, διευκρινίζεται, είναι το χειρότερο σενάριο. Ακόμη όμως και εάν το κύμα της παραλλαγής «Όμικρον» αποδειχτεί τελικά «σχετικά ήπιο» –η καλύτερη, αλλά μάλλον απίθανη περίπτωση, επισημαίνεται– τα νοσοκομεία θα μπορέσουν μετά βίας να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες.

Όπως σημειώνει η επικεφαλής της ομάδας των επιστημόνων του Ινστιτούτου «Μαξ Πλανκ», Βιόλα Πρίζμαν, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν τόσο τα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν και στο μέλλον όσο και η συμπεριφορά των πολιτών, οι οποίοι, όπως ανέφερε, γίνονται πιο προσεκτικοί όταν τα κρούσματα αυξάνονται. «Ακόμη και με το πιο αισιόδοξο σενάριο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε "ως έχει"», τόνισε η επιστήμονας.

Στο ίδιο πνεύμα, η ειδική στα μοντέλα υπολογισμού και επικεφαλής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Μαθηματικών της Fraunhofer Ανίτα Σέμπελ αναμένει παρόμοια εξέλιξη και εκφράζει ανησυχία ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δεν επαρκούν. «Είναι ρεαλιστικό ότι θα έχουμε ακόμη πολύ υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων στις αρχές Ιανουαρίου», δήλωσε στο Δίκτυο RND και πρόσθεσε ότι θα πρέπει κατόπιν η κυβέρνηση «να πατήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης», προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση του συστήματος Υγείας.

«Αυτό το κύμα θα είναι σφοδρότερο από οτιδήποτε είχαμε μέχρι τώρα, επειδή η "Όμικρον" εξαπλώνεται πολύ ταχύτερα από άλλες παραλλαγές», δήλωσε η κυρία Σέμπελ, διευκρίνισε όμως ότι η ακριβής κορύφωση του κύματος «Όμικρον» είναι ακόμη δύσκολο να προβλεφθεί. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους, αναμένει περισσότερους στη Γερμανία από όσους έχουν καταγραφεί έως τώρα στη Νότια Αφρική και εξηγεί ότι τα πρώτα στοιχεία από τη Βρετανία δείχνουν ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι περίπου όσες και με την παραλλαγή «Δέλτα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Ο FDA ενέκρινε το αντιικό φάρμακο της Merck

Στάθης Παναγιωτόπουλος: κρατούμενος έως την Δευτέρα

Βασίλισσα Ελισάβετ: Πώς θα περάσει τα πρώτα Χριστούγεννα μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα Φιλίππου