Πέθανε η Τζόαν Ντίντιον

Έφυγε από τη ζωή η συγγραφέας και δημοσιογράφος Τζόαν Ντίντιον.

Η Αμερικανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος Τζόαν Ντίντιον, εμβληματική μορφή της αμερικανικής λογοτεχνίας και γνωστή για την απεικόνιση της Καλιφόρνιας τη δεκαετία του 1960, πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών.

Η συγγραφέας, που είχε γράψει μεταξύ άλλων και πολλά κινηματογραφικά σενάρια, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Μανχάταν. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times έπασχε από Πάρκινσον.

Η Ντίντιον, μεγάλη μορφή της αμερικανικής «παράδοσης» της μίξης της δημοσιογραφίας με τη μυθοπλασία, μοίρασε τη ζωή της μεταξύ της Καλιφόρνιας όπου γεννήθηκε, στις 5 Δεκεμβρίου 1934, και της Νέας Υόρκης. Εξέδωσε το πρώτο μυθιστόρημά της, το Run River, το 1963, αλλά δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια έφυγε για να καταγράψει την κουλτούρα των χίπις του Σαν Φρανσίσκο, για λογαριασμό της εφημερίδας Saturday Evening Post. Από αυτή την εμπειρία της προέκυψε το περίφημο «Βαδίζοντας προς τη Βηθλεέμ», ένα ρεπορτάζ σε πρώτο πρόσωπο, που την έκανε διάσημη.

Αφού επέστρεψε στη Νέα Υόρκη μαζί με τον σύζυγό της, τον συγγραφέα Τζον Γκρέγκορι Νταν, ασχολήθηκε με την πολιτική δημοσιογραφία και συγκέντρωσε τις εμπειρίες της σε έναν τόμο, το 2001, το Political Fictions. Ορισμένοι θεώρησαν αργότερα ότι η περιγραφή μιας «επαγγελματικής πολιτικής τάξης» αποκομμένης από την καθημερινότητα των εκλογέων, ήταν ένα προμήνυμα για την εποχή του Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τον θάνατο του συζύγου και της κόρης της, η Ντίντιον αφιέρωσε όλη την ενέργειά της σε δύο αυτοβιογραφικά έργα, το Έτος της Μαγικής Σκέψης (2007) και τις Μπλε Νύχτες (2011). Το πρώτο από αυτά τιμήθηκε με το περίβλεπτο National Book Award.

