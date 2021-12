Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γαλλία: Η μετάλλαξη Όμικρον έφερε νέο ρεκόρ κρουσμάτων

Για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας, τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 90.000.

Τα κρούσματα της Covid-19 ξεπέρασαν τα 90.000 στη Γαλλία, για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 91.608 νέα κρούσματα, αριθμός ρεκόρ. Ο μέσος όρος του επταημέρου ανέρχεται σε 61.274. Το προηγούμενο απόλυτο ρεκόρ ήταν 86.852 κρούσματα και είχε καταγραφεί στις αρχές Νοεμβρίου του 2020, στην κορύφωση του δεύτερου επιδημικού κύματος.

Η κυβέρνηση και το Επιστημονικό Συμβούλιο εκτιμούν ότι μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τα 100.000 την ημέρα, λόγω της εξάπλωσης της παραλλαγής Όμικρον.

Σήμερα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία 16.060 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3.208 στην εντατική. Οι θάνατοι από την αρχή της πανδημίας έφτασαν τους 122.295.

Το 78,1% του πληθυσμού της Γαλλίας (52.686.872 άνθρωποι) έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου και το 76,5% είναι πλήρως εμβολιασμένο. Την ενισχυτική δόση έχουν κάνει 21.742.825 άνθρωποι.

