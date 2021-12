Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο “Θρύλος”… άλωσε το ΟΑΚΑ

Οι «ερυθρόλευκοι» αυτή τη φορά επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα.

Με μία κυριαρχική εμφάνιση, η οποία αμφισβητήθηκε μόνο στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής του ευρωπαϊκού ντέρμπι «αιωνίων» στο ΟΑΚΑ, εδραιώνοντας τη θέση του στην τετράδα της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 84-65 του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη τους και βελτιώνοντας σε 12-5 το ρεκόρ τους (3η θέση). Στον αντίποδα, οι «πράσινοι» υπέστησαν την τρίτη διαδοχική ήττα τους και 13η στο σύνολο, με την οποία παρέμειναν στο «βυθό» της κατάταξης.

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός δεν... αγχώθηκε από την «πράσινη» άμυνα ζώνης, που χάρισε στον Παναθηναϊκό το «διπλό» στο ντέρμπι «αιωνίων» στο πρωτάθλημα, αξιοποίησε στο πρώτο ημίχρονο τα μακρινά σουτ και πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια με διαφορά ασφαλείας. Στην τρίτη περίοδο, τα τρίποντα... εγκατέλειψαν προσωρινά τους «ερυθρόλευκους», βάζοντας και πάλι στο παιχνίδι το «τριφύλλι», αλλά με τον ΜακΚίσικ να σηκώνει το βάρος της επίθεσης στα πρώτα λεπτά του... επιλόγου, οι Πειραιώτες ξέφυγαν και πάλι στο σκορ, βλέποντας τους Βεζένκοφ και Σλούκα να «κλειδώνουν» τη νίκη από τα 6.75, περίπου δύο λεπτά πριν από τη λήξη.

Ο Σακίελ ΜακΚίσικ τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, εκ των οποίων τους 14 στην τέταρτη περίοδο, ενώ στους 18 σταμάτησε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Κώστα Σλούκα να προσθέτει 16 και τον Σάσα Βεζένκοφ 14. Από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισαν οι Νεμάνια Νέντοβιτς (17π.) και Γιώργος Παπαγιάννης (14π., 11ρ.)

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 32-45, 51-54, 65-84

Με τον Ντόρσεϊ να συνδέεται με το... καλημέρα από τα 6.75 (2/2 τρίποντα), «τιμωρώντας» τη match up ζώνη του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός ήλεγξε τον αγώνα και ξέφυγε γρήγορα με νταμπλ σκορ (7-14 στο 5΄). Οι «ερυθρόλευκοι» εξαργύρωσαν και την κυριαρχία τους στα ριμπάουντ και έμειναν σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το 7΄, όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 9-18. Ωστόσο, η είσοδος του Νέντοβιτς στο παρκέ χάρισε στον Παναθηναϊκό το πρώτο του τρίποντο στον αγώνα, δίνοντας ώθηση στους «πράσινους», οι οποίοι αξιοποίησαν τους αιφνιδιασμούς και δεν επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να ξεφύγει στο σκορ (18-25 στο 10΄).

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αποφασισμένοι στη δεύτερη περίοδο και έχοντας «απενεργοποιήσει» με την άμυνά τους τον Νέντοβιτς, βρήκαν ρυθμό στην επίθεση εκτελώντας από μέση και μακρινή απόσταση. Μάλιστα με επιμέρους σκορ 5-14, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο παρκέ ξεφεύγοντας με +16 (23-39) στο 14΄. Και πάλι όμως οι Πειραιώτες «πλήρωσαν» τις κακές επιστροφές τους, δίνοντας στον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να απαντήσει με σερί 9-0, μειώνοντας σε 32-39 στο 16΄. Ο Ολυμπιακός, όμως, ενεργοποίησε και πάλι την άμυνα του, τρέχοντας ένα μίνι σερί 0-6 και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +13 (32-45).

Με τον Παπαγιάννη να σκεπάζει τα καλάθια και τον Ολυμπιακό να τα... σπάει από τα 6.75, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε για τα καλά στην τρίτη περίοδο. Βλέποντας τους «ερυθρόλευκους» να μην μπορούν να σπάσουν την άμυνά του με τρίποντο (0/8 μέχρι το 27΄), οι «πράσινοι» απάντησαν με επιμέρους σκορ 14-4, μειώνοντας στο 25΄ σε απόσταση... αναπνοής (46-49). Ο Σλούκας έσπασε την αστοχία του Ολυμπιακού από τα 6.75 (46-52), αλλά η απάντηση του Μποχωρίδη ήταν άμεση (49-52 στο 29΄), με τον Φαλ, όμως, να κρατάει το προβάδισμα των «ερυθρόλευκων» στο τέλος της περιόδου (51-54 στο 30΄).

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει για την ανατροπή, αλλά ο Ολυμπιακός «λυτρώθηκε» από τον ΜακΚίσικ, ο οποίος σημείωσε τους 10 από τους 12 πόντους του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, μαζί με κομβικό τρίποντο στο 35΄, με το οποίο έδωσε αέρα οκτώ πόντων στην ομάδα του (58-66). Ο Ντόρσεϊ χάρισε στους φιλοξενούμενους νέα διψήφια διαφορά (58-68), ο Νέντοβιτς απάντησε άμεσα (60-66), αλλά χρεώθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Με την αστοχία να κυριαρχεί στο «πράσινο στρατόπεδο», ο Βεζένκοφ τιμώρησε από τα 6.75, δίνοντας αβαντάζ στον Ολυμπιακό για «διπλό» (60-72 στο 37΄). Ένα «διπλό» το οποίο «κλείδωσε» ο Σλούκας με νέο τρίποντο 1:27΄ για τη λήξη (61-77), τη στιγμή που οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιερεθουέλο, Μπελόσεβιτς, Πατέρνικο

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 2, Μέικον 7 (1), Παπαγιάννης 14, Μποχωρίδης 6 (2), Παπαπέτρου 9, Κασελάκης 3, Γουάιτ 7, Νέντοβιτς 17 (3), Έβανς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Ντόρσεϊ 18 (4), Λαρεντζάκης 2, Φαλ 4, Σλούκας 16 (2), Μάρτιν 7, Βεζένκοβ 14 (3), Πρίντεζης, Παπανικολάου 3 (1), ΜακΚίσικ 18 (3).

