Σεισμός στην Λευκάδα

Ακόμη ένας σεισμός μέσα στην νύχτα, λίγα λεπτά μετά απο τον σεισμό στην Ήπειρο.

Σεισμική δόνηση ισχύος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφηκε τη νύχτα πριν την παραμονή των Χριστουγέννων στην Λευκάδα.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 03:55 τη νύχτα πριν την παραμονή των Χριστουγέννων.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται σε περιοχή 3 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης της Λευκάδας, ενημέρωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμήθηκε πως βρίσκεται στα 40,9 χιλιόμετρα.

Περίπου μισή ώρα νωρίτερα, σημειώθηκε πιό ισχυρή απο αυτήν, σεισμική δόνηση στην Ήπειρο.

