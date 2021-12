Οικονομία

Εορταστικό ωράριο - Παραμονή Χριστουγέννων: Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά

Δείτε αναλυτικά το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ για σήμερα, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου 2022.

Σε ρυθμούς εορτών, εν μέσω των νέων μέτρων για την αναχαίτηση του κορονοϊού, κινείται η αγορά.

Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν και σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, από τις 8 π.μ. μέχρι τις 9 μ.μ..

Μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα κλείσουν μια ώρα νωρίτερα, στις 8 μ.μ.

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο των Χριστουγέννων 2021, έχει ως εξής:

Παρασκευή 24/12/2021 10.00 - 18.00

Σάββατο 25/12/2021 ΑΡΓΙΑ

Κυριακή 26/12/2021 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 27/12/2021 10.00 - 21.00

Τρίτη 28/12/2021 10.00 - 21.00

Τετάρτη 29/12/2021 10.00 - 21.00

Πέμπτη 30/12/2021 10.00 - 21.00

Παρασκευή 31/21/2021 10.00 - 18.00

Σάββατο 1/1/2022 ΑΡΓΙΑ

Κυριακή 2/1/2022 ΚΛΕΙΣΤΑ

