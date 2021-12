Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Ο εμβολιασμός είναι καταπληκτικό δώρο για τις οικογένειές σας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός κάλεσε στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του τους Βρετανούς να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού.



«Πρώτη» δόση, «δεύτερη» ή αναμνηστική, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κάλεσε στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του τους Βρετανούς να εμβολιαστούν κατά της covid-19 κάνοντας ένα «καταπληκτικό» δώρο στις οικογένειές τους και σε όλη τη χώρα.

«Έπειτα από δύο χρόνια πανδημίας δεν μπορώ να πω ότι έχουμε εξέλθει από αυτή», αναφέρει ο Τζόνσον στο μήνυμά του, την ώρα που το παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον του κορονοϊού προκαλεί νέα έξαρση των κρουσμάτων στη χώρα, οι οποίες ξεπέρασαν για δύο συνεχείς ημέρες τις 100.000.

Αντίθετα με πέρυσι, όταν η εκστρατεία ανοσοποίησης κατά της covid-19 μόλις ξεκινούσε και η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε νέους περιορισμούς λίγο πριν τα Χριστούγεννα λόγω του παραλλαγμένου στελέχους Άλφα, φέτος ο Τζόνσον δεν σκοπεύει να πράξει το ίδιο.

«Για εκατομμύρια οικογένειες σε όλη τη χώρα ελπίζω και πιστεύω ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα», υπογραμμίζει ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Και αν ο σωρός με το χαρτί περιτυλίογματος είναι μεγαλύτερος φέτος, αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή σε όλη τη χώρα, την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα, δίναμε ο ένας στον άλλο ένα αόρατο και ανεκτίμητο δώρο», τονίζει.

«Κάναμε το εμβόλιο το οποίο μας προστατεύει και μας εμποδίζει να μολύνουμε άλλους», εξήγησε ο Τζόνσον «Εμβολιαστήκαμε όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους φίλους και την οικογένειά μας και όλους όσους συναντάμε», προσθέτει.

Ο Τζόνσον ολοκληρώνει αυτή τη χρονιά ευρισκόμενος σε μια δύσκολη θέση πολιτικά, μετά τα σκάνδαλα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για την παραβίαση των κανόνων του lockdown πέρυσι, με τις δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν να χάνει έδαφος, μια εσωκομματική εξέγερση --αφού πολλοί βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος καταψήφισαν την πρότασή του για επιβολή εμβολιαστικού διαβατηρίου-- και την απώλεια ενός παραδοσιακού προπυργίου του κόμματός του.

