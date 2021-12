Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: “πράσινο ομόλογο” και διαρκής παρουσία στις αγορές το 2022

Πως αναμένεται να καλυφθούν οι μεγάλες δανειακές ανάγκες της Ελλάδας, την χρονιά που έρχεται.

Με στόχο την άντληση 12 δισεκατομμυρίων ευρώ θα κινηθεί το 2022 ο ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, ενώ γύρω στα μέσα της χρονιάς θα εκδώσει το πρώτο «πράσινο ομόλογο».

Σύμφωνα με τη στρατηγική για τη χρηματοδότηση το 2022, ο ΟΔΔΗΧ θα εστιάσει σε συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές και στη μείωση της σχέσης χρέους/ΑΕΠ με ενεργητική διαχείριση, ενώ θα διαφυλαχτεί το μεγάλο κεφαλαιακό μαξιλάρι.

Με βάση τον προγραμματισμό οι δανειακές ανάγκες ανέρχονται σε 24,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αφορούν αποπληρωμές ομολόγων (8 δισεκατομμύρια) τόκους (4,7 δισεκατομμύρια), χρηματοδότηση ελλείμματος (2,7 δισεκατομμύρια) πρόωρες αποπληρωμές (έντοκα, οφειλές σε ΔΝΤ και διμερή δάνεια ύψους 5,2 δισεκατομμύρια), και άλλες υποχρεώσεις (4,3 δισεκατομμύρια)

Η χρηματοδότηση, πέραν από τα 12 δισεκατομμύρια που θα αντληθούν από τις αγορές, θα προκύψει και από άλλες πηγές, όπως RFF, CEB, ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων, επιστροφές κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (ANFA) 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, έσοδα ιδιωτικοποιήσεων 700 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα μειωθούν κατά 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα διαθέσιμα στο «μαξιλάρι».

