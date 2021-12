Αθλητικά

Boxing Day με πολλές στοιχηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος ειδικών στοιχημάτων για τα παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής της Premier League

Η Boxing Day έρχεται με δυνατές αναμετρήσεις στην Premier League και πολλές στοιχηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου, επόμενη μέρα των Χριστουγέννων, διεξάγονται τα παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος.

Για όλους τους αγώνες το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές στοιχηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα οποία θα είναι κλειστά μόνο ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Η πρωτοπόρος Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται τη Λέστερ

Στην Boxing Day της Premier League ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Μάντσεστερ Σίτι-Λέστερ (17:00) και Άστον Βίλα-Τσέλσι (19:30).

Πρωτοπόρος στη βαθμολογία είναι η Μάντσεστερ Σίτι και προέρχεται από 8 σερί νίκες στην Premier League.

Η Λέστερ βρίσκεται στην 9η θέση και προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος για να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Άστον Βίλα εντυπωσιάζει από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ο Στίβεν Τζέραρντ. Στα 6 τελευταία παιχνίδια πέτυχε 4 νίκες και ηττήθηκε δύσκολα, με 1 γκολ διαφορά, από τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ.

Η Τσέλσι έχασε έδαφος στη βαθμολογία και ενώ ήταν πρωτοπόρος μέχρι πριν από λίγες αγωνιστικές, πλέον βρίσκεται στην 3η θέση, με 6 βαθμούς διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι και 3 από τη Λίβερπουλ.

Ειδικά στοιχήματα για σκόρερ, κόρνερ, γκολ και κάρτες

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για τα παιχνίδια Μάντσεστερ Σίτι-Λέστερ και Άστον Βίλα-Τσέλσι, μεταξύ άλλων για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον παίκτη που θα πετύχει χατ-τρικ, το σύνολο των κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.