Κόσμος

Ρωσία - ΜΕΘ Covid: Ασθενείς κάηκαν ζωντανοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία σε νοσοκομείο της Ρωσίας. Οι Αρχές πιθανολογούν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε έναν αναπνευστήρα.

(εικόνα αρχείου)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με covid-19 στο Αστραχάν της νότιας Ρωσίας, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 10:07 το πρωί τοπική ώρα (08:07 ώρα Ελλάδας) και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μετέδωσε το τοπικό γραφείο του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

"Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν", δήλωσε στο πρακτορείο Interfax ο Αντρέι Χεγκάι εκπρόσωπος της Επιτροπής Έρευνας της Ρωσίας.

Όπως μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές πιθανολογούν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε έναν αναπνευστήρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν σημειωθεί πολλά δυστυχήματα σε νοσοκομεία της Ρωσίας όπου νοσηλεύονται ασθενείς με covid-19. Εννέα ασθενείς έχασαν τη ζωή τους τον Αύγουστο από τη θραύση σωλήνα οξυγόνου σε νοσοκομείο του Βλαντικαβκάζ, πρωτεύουσας της ρωσικής δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας.

Τον Ιούνιο τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρκαγιά σε νοσοκομείο του Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, εξαιτίας ενός ελαττωματικού αναπνευστήρα. Επίσης επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές που ξέσπασαν σε νοσοκομεία της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης τον Μάιο του 2020. Και σε αυτή την περίπτωση αιτία ήταν ελαττωματικοί αναπνευστήρες.

Η Ρωσία είναι μία από τις πλέον πληγείσες χώρες από την πανδημία covid-19, κυρίως λόγω του χαμηλού ποσοστού εμβολιασμού και της απουσίας ισχυρών περιοριστικών μέτρων.

Περισσότεροι από 520.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει λόγω επιπλοκών της covid-19, σύμφωνα με τη ρωσική στατιστική υπηρεσία Rosstat, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 10.300.000.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαγκλαντές: δεκάδες νεκροί από φωτιά σε πλοίο

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Χριστούγεννα στο κρατητήριο

Εορταστικό ωράριο - Παραμονή Χριστουγέννων: Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά