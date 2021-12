Αθλητικά

NBA: οι Μπακς “μπορούν” και χωρίς τον Giannis

Για πέμπτο παιχνίδι απουσίασε από την αποστολή των «ελαφιών» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Τι έγινε στα άλλα ματς του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην αγωνίζεται για πέμπτο διαδοχικό ματς, καθώς παραμένει στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας, οι Μπακς πέρασαν από το Ντάλας, επικρατώντας των Μάβερικς με 102-95. Έτσι τα «ελάφια», που έχουν ρεκόρ 3-2 χωρίς τον «Giannis», βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 21-13 ενώ οι γηπεδούχοι, που αγωνίστηκαν χωρίς τους Λούκα Ντόνσιτς και Κριστάπς Πορζίνγκις, έπεσαν στο 15-16.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κρις Μίντλετον, που σημείωσε 26 πόντους ενώ 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα είχε ο Τζρου Χόλιντεϊ. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο ΝτεΜάρκους Κάζινς με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής. Για τους «Μαβς» ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 19 πόντους, ο Φρανκ Ντιλικίνα 14 πόντους (5/16 σουτ) και ο Μαρκίς Κρις 13 πόντους.

Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ όμορφο μπάσκετ, το Σαν Αντόνιο πέρασε από το Λος Άντζελες διαλύοντας τους Λέικερς με 138-110(!). Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κεϊτά Μπάτες Ντιόπ με 30 πόντους (8/8 δίποντα, 3/3 τρίποντα) ενώ 23 πρόσθεσε ο Ντέρικ Γουάιτ και 21 ο Λόνι Γουόκερ. Για τους «λιμνάνθρωπους», που γνώρισαν την 4η διαδοχική ήττα τους και έπεσαν στο 16-17, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 36 πόντους και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ 30 πόντους.

Με τον Στεφ Κάρι να σημειώνει 46 πόντους (8/14 τρίποντα), το Γκόλντεν Στέιτ έκαμψε την αντίσταση του Μέμφις με 113-104, σημείωσε την 5η νίκη στα τελευταία 6 ματς και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 26-6. Πέραν του Κάρι ο Γκάρι Πέιτον σημείωσε 22 πόντους ενώ για τους Γκρίζλις ο Τζα Μοράντ είχε 21 πόντους και από 20 πόντους οι Τζάρεν Τζάκσον και ΝτιΆντονι Μέλτον.

Στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος βρίσκονται οι Φοίνιξ Σανς που επικράτησαν της Οκλαχόμα Σίτι με 113-101, έφτασαν τις πέντε σερί νίκες και ανέβηκαν στο 26-5. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ με 30 πόντους με τον Κάμερον Τζόνσον να ακολουθεί με 21 πόντους και τον ΝτιΆντρε Έιτον να προσθέτει 19 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για τους Θάντερ ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 29 πόντους και ο Τζος Γκίντεϊ 17 πόντους.

