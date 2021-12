Πολιτική

Μητσοτάκης: Συλλεκτικό ρολόι του έκαναν δώρο ομογενείς της Ρωσίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σπάνιο ρολόι που χάρισαν στον Πρωθυπουργό οι Έλληνες ομογενείς είχε χαραγμένο επάνω του το σύνθημα «ο Πόντος ζει».



Ένα σπάνιο συλλεκτικό ρολόι με χαραγμένο επάνω του το σύνθημα «ο Πόντος ζει», χάρισαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι Έλληνες ομογενείς της Ρωσίας στο περιθώριο της συνάντησής του με τον πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Σότσι.

Ήταν η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην περιοχή, έπειτα από 30 χρόνια.

Τον Ιούλιο του 1991, είχε συνοδεύσει μαζί με την μητέρα του Μαρίκα, τον πατέρα και πρωθυπουργό τότε, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, σε αποστολή στη Μόσχα και στη συνέχεια στην επίσκεψη στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όπου διαβιούν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί με καταγωγή από τον Πόντο, στις πόλεις Ανάπα και το Γελεντζίκ.

«Πέρασαν 30 χρόνια από την πρώτη συγκλονιστική για όλους μας συνάντηση, αλλά και η τωρινή, στο Σότσι, θα μας μείνει αξέχαστη», είπε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού / Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9», ο Βαλέριος Ασλανίδης, πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας Ανάπα- Βίτσιζεβο, «Γοργοππία».

«Σκεφτόμασταν να χαρίσουμε στον κύριο Μητσοτάκη αναμνηστικό δώρο και του προσφέραμε ένα σπάνιο ρολόι από τη συλλογή του Έλληνα βετεράνου του Ποντιακού ελληνισμού στη Νότια Ρωσία, Αλέξανδρου Κουσίδη, από το Νοβοροσίσκ», εξήγησε.

«Το ρολόι είναι εκατό χρόνων και στην πλάκα του ένα ρολογάς σκάλισε το σύνθημα με αφορμή την συμπλήρωση ενός αιώνα από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στη Μικρά Ασία. Το όνειρό μου ήταν να το δώσω εκ μέρους της Ομοσπονδίας των Ελληνικών κοινοτήτων της Ρωσίας στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας προς τιμήν του γεγονότος, της πρώτης επίσκεψης του στα μέρη μας, πριν από 30 χρόνια, με τον πατέρα του, επίσης πρωθυπουργό της Ελλάδας» είπε ο ίδιος ο κ. Κουσίδης.

Ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο του ασφυκτικού προγράμματος της επίσκεψης δέχτηκε αντιπροσωπεία Ελλήνων ομογενών της περιοχής της Ανάπα στη Μαύρη Θάλασσα την οποία είχε επισκεφθεί και ο ΥΠΕΞ κ. Νίκος Δένδιας με αφορμή την συνάντησή του στο Σότσι με τον Ρώσο ομόλογο του κ. Σεργκέϊ Λαβρόφ. Όπως και στην επίσκεψη του ΥΠΕΞ έτσι και σε αυτήν του Έλληνα πρωθυπουργού οι ομογενείς τους επιφύλαξαν θερμή υποδοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγιορκίνης - Μετάλλαξη Όμικρον: πάνω από 10000 κρούσματα τον Ιανουάριο

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Χριστούγεννα στο κρατητήριο

Εορταστικό ωράριο - Παραμονή Χριστουγέννων: Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά