Κοινωνία

Φονικό ναυάγιο στα Αντικύθηρα: δεκάδες εγκλωβισμένοι σε βραχονησίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων συνεχίζονται από το Λιμενικό Σώμα.



Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός 90 ατόμων (52 άνδρες 11 γυναίκες και 27 παιδιά) από τη βραχονησίδα Πρασονήσι, βόρεια των Αντικυθήρων, μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με μετανάστες, στο οποίο επέβαινε αδιευκρίνιστος μέχρι στιγμής αριθμός επιβαινόντων.

Από την προσάραξη του ιστιοφόρου έχασαν τη ζωή τους 7 άτομα (πέντε γυναίκες και 2 άνδρες) οι σοροί των οποίων περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του λιμενικού.

Οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού, ενώ στη θαλάσσια περιοχή οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων συνεχίζονται, με τη συδρομή και κλιμακίου της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι μετανάστες κάλεσαν χθες σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112, αναφέροντας ότι στο σκάφος επιβαίνουν περίπου 100 άτομα αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Το ιστιοφόρο που μετέφερε τους μετανάστες, φέρεται να είχε αναχωρήσει από τα παράλια της Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό που θα μεταφερθούν για να φιλοξενηθούν προσωρινά οι διασωθέντες.

Ειδήσεις σήμερα:

Παραμονή Χριστουγέννων: Rapid test δωρεάν σε 141 σημεία

Όμικρον - νέα μέτρα: που είναι υποχρεωτική η διπλή μάσκα ή η ενισχυμένη

Μπαγκλαντές: δεκάδες νεκροί από φωτιά σε πλοίο