“Το Πρωινό”: η Κατερίνα του “Make a wish” και η συγκλονιστική ιστορία της (βίντεο)

Τι λέει για την ασθένεια που ξεπέρασε και την ευχή που έγινε αρχή ενός “ταξιδιού”, συγκινώντας την επικεφαλής του Οργανισμού, Σάντρα Ζαφειρακοπούλου.

Καλεσμένες στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την παραμονή των Χριστουγέννων η επικεφαλής του «Make a wish», Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, αλλά και σε απευθείας σύνδεση από τις ΗΠΑ, η Κατερίνα, η οποία από ένα παιδί που είδε την ευχή του να πραγματοποιείται, έχει πλέον γίνει εθελόντρια του Οργανισμού.

Όπως είπε η Κατερίνα, η ευχή της πραγματοποιήθηκε ανήμερα το Πάσχα του 2019 και ήταν ένα ταξίδι στις ΗΠΑ και ειδικότερα στο Λος Άντζελες, λέγοντας ωστόσο πως «η μέρα της ευχής ήταν η αρχή του ταξιδιού».

Σε ότι αφορά την περιπέτεια με την υγεία της, η Κατερίνα είπε «τον Ιανουάριο του 2018 διαγνώστηκα με καρκίνο στα οστά, μια σπάνια μορφή. Καθώς ήταν επιθετικός, ο ογκολόγος μας συνέστησε άμεση θεραπεία στο εξωτερικό. Πήγα στην Γερμανία και μετά από πολλές θεραπείες και 9 επεμβάσεις είμαι καλά».

Στέλνοντας το δικό της μήνυμα προς όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή αρρώστια, η Κατερίνα είπε πως «πρέπει να σκέφτονται πως μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να πονάει, αλλά θα ξημερώσει ξανά. Στόχος είναι να βοηθήσω κάποιον άλλον να δει ότι τα κύματα που έχει μπροστά του μπορεί να τα ξεπεράσει, όπως το έκανα εγώ».

Εμφανώς συγκινημένοι από τον λόγο και το ισχυρό μήνυμα που εξέπεμψε το κορίτσι ήταν τόσο η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας, όσο η επικεφαλής του «Make a wish», Σάντρα Ζαφειρακοπούλου που είπε πως «η Κατερίνα δίνει το πιο δυνατό μήνυμα, γιατί σε ένα παιδί που νοσεί του τονίζει ότι η ίδια ήταν στην θέση του και τα έχει καταφέρει», προσθέτοντας πως «όπως λέει η Κατερίνα: τον Θεό ή την τύχη, ο καθένας ας το πει όπως θέλει, πρέπει να τα πιστέψεις για να τα δεις».

