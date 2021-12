Πολιτική

Δένδιας: Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πάσης φύσεως προκλήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξή του, περιγράφει τις προσδοκίες και τις προκλήσεις για το νέο έτος.



«Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα και το 2022 και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πάσης φύσεως προκλήσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», όπου περιγράφει τις προσδοκίες και τις προκλήσεις για το νέο έτος και προσθέτει πως το νέο έτος αναμένεται να είναι εξίσου έντονο όσο η απερχόμενη χρονιά.

Όπως αναφέρει, τη χρονιά που πέρασε υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, καθώς υπογράφηκαν δύο εξαιρετικά σημαντικές συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας, με παραδοσιακούς συμμάχους της Ελλάδας, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ.

Ακόμη, εντάθηκαν οι επαφές με εταίρους στην Ευρώπη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή, στα Δυτικά Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και ανοίχτηκαν νέοι δίαυλοι επικοινωνίας με χώρες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα διεθνή δρώμενα.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπενθυμίζει πως είχε συχνές επαφές με τη συντριπτική πλειοψηφία των 15 Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων μελών: τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία.

Παράλληλα, προσθέτει, η Ελλάδα ενίσχυσε τις σχέσεις της με το σύνολο των γειτόνων της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, σε «επαφές κατά τις οποίες επανέλαβα τις θέσεις της χώρας μας, που εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Δίκαιο της Θάλασσας».

«Ατενίζοντας το 2022, διακρίνονται ήδη οι βασικές προσδοκίες μας και οι μεγάλες προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε», επισημαίνει και προσθέτει: «Προσδοκία τόσο δική μου όσο και του συνόλου της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι να οικοδομήσουμε πάνω στις ήδη στενότατες σχέσεις μας με τους παραδοσιακούς συμμάχους, χτίζοντας πάνω στα θεμέλια των πρόσφατων συμφωνιών, καθώς και του Μνημονίου με έναν άλλο σημαντικότατο σύμμαχο, τη Μεγάλη Βρετανία».

Ακόμη, επισημαίνει πως η Ελλάδα οφείλει να καλλιεργήσει περαιτέρω την ισχυρή θέση στην ευρύτερη περιφέρειά της, τόσο στα Βαλκάνια, όσο και στη Μέση Ανατολή. «Δεν είμαστε πλέον παρατηρητής των εξελίξεων, αλλά έχουμε ρόλο και λόγο σε αυτές», αναφέρει. «Είμαστε παράγοντας που συνδιαμορφώνει το περιβάλλον μας και υπολογίσιμη δύναμη που προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η φωνή της Ελλάδας πλέον ακούγεται και λαμβάνεται υπόψη από ισχυρά κράτη και διεθνείς οργανισμούς», υπογραμμίζει. «Αλλά δεν επαναπαυόμαστε στις επιτυχίες μας», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών. «Για να διατηρήσουμε τη θέση μας πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στις διπλωματικές μας σχέσεις και στις συμμαχίες μας. Και πρέπει επίσης να συνεχίσουμε τα ανοίγματά μας στον κόσμο, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται».

Όπως αναφέρει, σκοπός του είναι να συνεχίσει τις επαφές με την Υποσαχάρια Αφρική. Στο αμέσως επόμενο διάστημα ο υπουργός εξήγγειλε πως θα επισκεφθεί τη Νιγηρία και την Αγκόλα, δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου.

«Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς με χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας, όπως με την Ινδία και την Αυστραλία, δυνάμεις που ασπάζονται τις ίδιες αρχές με εμάς, όπως τον πλήρη σεβασμό στο Δίκαιο της Θάλασσας. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να αφήσουμε στο περιθώριο τις χώρες της Λατινικής Αμερικής με τις οποίες μας συνδέουν πολλά», προσθέτει. Όμως, όπως υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας, «παράλληλα με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, καλούμαστε να χειριστούμε προκλήσεις, υπάρχουσες και νέες». «Δεν είμαι αισιόδοξος, με βάση τη σημερινά δεδομένα, για βελτίωση στη στάση της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, αν και πραγματικά θα ευχόμουν να διαψευστώ», τονίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Ανεξάρτητα από το πόσο θα επηρεαστεί η εξωτερική της πολιτική από τα γνωστά ζητήματα που έχουν ενσκήψει στο εσωτερικό της, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση. Να αντιμετωπίζουμε με σθένος τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις, στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Και να προβάλουμε το δίκαιο των θέσεών μας στους εταίρους και συμμάχους μας».

Αναφέρεται ακόμη στο ζήτημα της ανόδου του εθνικισμού στα Δυτικά Βαλκάνια που συνεχίζεται και απειλεί πλέον την ίδια την υπόσταση των κρατών της περιοχής. «Στην οπισθοδρόμηση και στον αναθεωρητισμό, πρέπει να προτάξουμε μια ρεαλιστική ευρωπαϊκή προοπτική, με τη γνωστή πάντα αιρεσιμότητα», επισημαίνει.

Τέλος, σημειώνει, η Ελλάδα θα κληθεί να διαχειριστεί ανακατατάξεις στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και εξηγεί: «Επιθυμούμε να χτίσουμε δεσμούς με τη νέα γερμανική κυβέρνηση. Έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα με επαφές, όσο οι Πράσινοι ήταν στην αντιπολίτευση. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτό δεν προεξοφλεί κάτι, καθώς τώρα τα δεδομένα αλλάζουν».

«Παράλληλα, στη Γαλλία, η οποία θα έχει την προεδρία της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2022, θα διεξαχθούν προεδρικές εκλογές. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, αναπόφευκτα η προσοχή θα είναι στραμμένη κατά σημαντικό μέρος στο εσωτερικό. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι ηγετικές δυνάμεις στην Ευρώπη δεν θα έχουν βρει το βηματισμό τους πριν από το πέρασμα ορισμένων μηνών». «Αν μπορεί κανείς να κάνει μια πρόβλεψη για το επόμενο έτος, είναι ότι δυστυχώς η πανδημία, για αρκετούς μήνες από σήμερα τουλάχιστον, θα επηρεάζει τις ζωές όλου του πλανήτη, αλλά με τη βάσιμη ελπίδα ότι θα υπάρξουν ακόμη πιο αποτελεσματικοί τρόποι επιστημονικής αντιμετώπισής της», καταλήγει ο κ. Δένδιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαργαρίτα: ο Μίκης Θεοδωράκης “σάπιζε πάνω στο κρεβάτι, ήταν βασανιστήριο”

Όμικρον - νέα μέτρα: που είναι υποχρεωτική η διπλή μάσκα ή η ενισχυμένη

Μπαγκλαντές: δεκάδες νεκροί από φωτιά σε πλοίο