Γεωργιάδης: Δωρεάν rapid test σημαίνουν χρεοκοπία

Τι είπε για τα νέα μέτρα και το ενδεχόμενο για lockdown μετά τις γιορτές.



Για τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα προκειμένου να μπει «φρένο» στη διασπορά της Όμικρον μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, στο MEGA» και απάντησε σε ερώτηση για ενδεχόμενη απόφαση για lockdown μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα με τον υπουργό η χώρα μας έφτασε τις 3 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων τον μήνα.

«Αυτός που έχει εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις και περιμένει την τρίτη είναι προστατευμένος. Δεν είναι μηδέν τα δύο προηγούμενα εμβόλια, έχει αντισώματα, έχει κυτταρική ανοσία. Μην μας πιάνει πανικός», δήλωσε.

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως με την Όμικρον ελάχιστοι μπαίνουν στις ΜΕΘ: «Και 50.000 κρούσματα να έχουμε την ημέρα, δεν χρειάζεται πανικός».

Σχετικά με τα νέα μέτρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «ανακοινώθηκαν χθες τα μέτρα για αυτές τις ημέρες. Την άλλη εβδομάδα, στις αρχές, θα συνέλθει εκ νέου η Επιτροπή για να δούμε εάν υπάρχει κάποια έκρηξη. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα ληφθούν επιπλέον μέτρα για την επόμενη εβδομάδα, πάλι ήπια. Με την αρχη του χρόνου θα έχουμε λίγα παραπάνω μέτρα, όχι lockdown, απλώς και μόνο για να μπει ένα φρένο».

«Η Επιτροπή εισηγείται, η κυβέρνηση αποφασίζει. Να δουλέψουμε καλά στις γιορτές και δεν χρειάζεται πανικός. Η Ελλάδα παραμένει με ανοιχτή οικονομία και αγορά. Με το πέρας των εορτών θα υπάρχει μία μικρή περίοδος για μάζεμα, για να μην ξεφύγει η κατάσταση», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το κόστος των PCR test ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως η Ελλάδα έχει τις φθηνότερες τιμές στην Ευρώπη σχετικά με το PCR test, ενώ και τα rapid και self test είναι σε πολύ καλό επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας. Σχετικά με τη διάθεση δωρεάν των rapid test στους εμβολιασμένους σχολίασε: «Αν η κυβέρνηση επιδοτήσει τα rapid test για όλο τον πληθυσμό ασταμάτητα και πάντα, είναι δισεκατομμύρια αυτά και θα χρεoκοπήσουμε.»

