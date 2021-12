Κοινωνία

Ζεφύρι: Τι έδειξε η βαλλιστική για το όπλο που είχε κλαπεί από αστυνομικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το όπλο είχε κλαπεί απο το σπίτι Αστυνομικού πριν από 4 μήνες και εντοπίστηκε σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Ζεφύρι.



Ολοκληρώθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια η βαλλιστική εξέταση στα δύο πιστόλια των εννέα χιλιοστών, τα οποία εντόπισαν στο σπίτι της οδού Φαβιέρου στο Ζεφύρι τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπηρεσιακό όπλο ταυτίστηκε βαλλιστικά με έξι κάλυκες, οι οποίοι είχαν βρεθεί λίγες ημέρες νωρίτερα έξω από σπίτι της ίδιας περιοχής σε άλλη αστυνομική επιχείρηση, μετά την ανάρτηση βίντεο στο διαδίκτυο με άσκοπους πυροβολισμούς.

Το πιστόλι εντοπίστηκε τυλιγμένο με εφημερίδες και ταινία συσκευασίας και είχε κλαπεί πριν από τέσσερις μήνες από το σπίτι αστυνομικού, στην Καλλιθέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγιορκίνης - Μετάλλαξη Όμικρον: πάνω από 10000 κρούσματα τον Ιανουάριο

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Χριστούγεννα στο κρατητήριο

Εορταστικό ωράριο - Παραμονή Χριστουγέννων: Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά