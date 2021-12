Συνταγές

Πάβλοβα από τον Πέτρο Συρίγο

Η αυθεντική συνταγή για την πάβλοβα και όλα τα μυστικά του σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” για να γίνει τέλειο το γλυκό.

Την πιο εύκολη και νόστιμη συνταγή για την αγαπημένη πάβλοβα ετοίμασε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την παραμονή των Χριστουγέννων ο σεφ, Πέτρος Συρίγος, ο οποίος μοιράστηκε τα μυστικά του για να γίνει τέλειο ένα από τα ωραιότερα Χριστουγεννιάτικα γλυκά.

Συστατικά για την καλύτερη Πάβλοβα

Για την μαρέγκα

120 γρ ασπράδια αυγών σε θερμοκρασία δωματίου (4 αυγά)

½ κ.τ.γ (2γρ) κρεμόριο* ή 5 σταγόνες λεμόνι

200 γρ λεπτή λευκή κρυσταλλική ζάχαρη

½ κ.τ.γ εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.τ.γ λευκό ξύδι

15 γρ κόρν φλάουρ

Για το topping

240 γρ κρύα κρέμα γάλακτος 35%

15 γρ ζάχαρη άχνη

½ κ.τ.γ εκχύλισμα βανίλιας

Φρέσκα φρούτα (σμέουρα, βατόμουρα, φράουλες)

Φύλλα δυόσμου

Η συνταγή για την Πανεύκολη Πάβλοβα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 130 βαθμούς στον αέρα και βάζουμε τη

σχάρα στο κέντρο του φούρνου. Σε ένα ταψί στρώνουμε ένα φύλλο λαδόκολλας . Σχεδιάζουμε ένα κύκλο στο χαρτί 20 εκατοστά και γυρίζουμε ανάποδα την λαδόκολλα, ψεκάζουμε από κάτω με κάτι λιπαρό ώστε να κολλήσει. Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε με το σύρμα τα ασπράδια με την κρέμα ταρτάρ σε μέτρια προς χαμηλή ταχύτητα μέχρι να κάνει κάτι σαν αφρούς, στη συνέχεια δυναμώνουμε την ένταση στο μέγιστο και προσθέτουμε μια μια κουταλιά ζάχαρη και χτυπάμε μέχρι να κάνει σφιχτές γυαλιστερές κορυφές. Προσθέτουμε το εκχύλισμα βανίλιας, το ξύδι, το κόρν φλάουρ και με μια λαστιχένια σπάτουλα διπλώνουμε απαλά προς τα μέσα να ενσωματωθούν. Απλώνουμε την μαρέγκα στο ταψί μέσα στον κύκλο που σχεδιάσαμε και αφήνουμε κορυφές προς τα πάνω. Ψήνουμε για 60 λεπτά ή μέχρι να στεγνώσει το εξωτερικό και να έχει ένα απαλό κρέμ χρώμα. Σβήνουμε τον φούρνο ,ανοίγουμε την πόρτα και αφήνουμε να κρυώσει εκεί.

Για την επικάλυψη:

Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη και το εκχύλισμα στο μίξερ με το σύρμα μέχρι να γίνει σαντιγί.

Για το στήσιμο:

Βάζουμε σαντιγί πάνω στην κρύα ψημένη μαρέγκα και γαρνίρουμε με φρούτα

και φύλλα δυόσμου

* Τι είναι το κρεμόριο:

Το κρεμόριο είναι ένα φυσικό συστατικό σε μορφή άσπρων κρυστάλλων, το οποίο προέρχεται από το κατακάθι του κρασιού. Το κρεμόριο είναι ένα φυσικό συντηρητικό το οποίο στην μαγειρική χρησιμοποιείται σαν ρυθμιστής οξύτητας αλλά και σαν αρωματικό συστατικό. Συνήθως το χρησιμοποιούμε στην μαρέγκα και σε γλάσα (για να μην χάνουν τον όγκο τους αλλά και για το άσπρο χρώμα που τους προσδίδει) στα σιρόπια για να μη ζαχαρώνουν, αλλά και σε διάφορες άλλες παρασκευές. Χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική σε μορφή σκόνης.

