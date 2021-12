“Το Πρωινό”: τραγούδια από τον Σταμάτη Κραουνάκη και την παρέα του (βίντεο)

Life

Μια μίνι μουσική παράσταση, ακολούθησε την “ζουμερή” συνέντευξη του πολυτάλαντου καλλιτέχνη στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά

Ξεχωριστές στιγμές χάρισαν στους τηλεθεατές της εκπομπής «Το Πρωινό», την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η μουσική συντροφιά με την οποία εμφανίζεται στο «Άλσος».

Η ομάδα ερμήνευσε ζωντανά στο στούντιο μερικά από τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της μουσικής παράστασης της, ενθουσιάζοντας και με τους αυτοσχεδιασμούς και τις φωνές της, αλλά και με ένα αυτοσχέδιο στιχάκι του τραγουδοποιού για την παρουσία τους στην εκπομπή.

Νωρίτερα, ο Σταμάτης Κραυουνάκης είχε μιλήσει στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για όλους και για όλα, ασκώντας κριτική στην Κυβέρνηση για το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών, την φιλία και στην σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως επίσης για την κόντρα του με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, την ηλικία του, τις γυναικοκτονίες, αλλά και κάνοντας μια δήλωση για τους Πέτρο Φιλιππίδη και Δημήτρη Λιγνάδη που προκαλεί αίσθηση.

