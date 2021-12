Κοινωνία

Ναυάγιο στα Αντικύθηρα: Βίντεο από την διάσωση δεκάδων μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από την βύθιση ιστιοφόρου στην θαλάσσια περιοχή βόρεια των Αντικυθήρων.



Στο λιμάνι του Πειραιά θα μεταφερθούν με πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, οι 90 διασωθέντες μετανάστες (52 άνδρες, 11 γυναίκες και 27 ανήλικοι) που απεγκλωβίστηκαν από τη νησίδα Πρασονήσι, βόρεια των Αντικυθήρων, μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 11 άτομα εκ των επιβαινόντων του σκάφους (9 γυναίκες και 2 άνδρες).

Οι σοροί των μεταναστών περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού με τη βοήθεια υποβρύχιας έρευνας από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού που πραγματοποιήθηκε εντός του ιστιοφόρου που βρίσκεται βυθισμένο στο σημείο της προσάραξης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος είχε αποπλεύσει από τα παράλια της Τουρκίας με τελικό προορισμό τις ιταλικές ακτές.

Ειδήσεις σήμερα:

Σακελλαροπούλου: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα ήχησαν στο Προεδρικό Μέγαρο (εικόνες)

Μέλος του ISIS στην Αθήνα: δίωξη για τρομοκρατία και δολοφονίες

Μαργαρίτα: ο Μίκης Θεοδωράκης “σάπιζε πάνω στο κρεβάτι, ήταν βασανιστήριο”