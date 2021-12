Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: πότε θα γίνει η δίκη για 4 βιασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ορίστηκε η δικάσιμος και η ημέρα που θα βρεθεί στο εδώλιο ο καλλιτέχνης. Τι δηλώνει ο συνήγορος του, Αλέξης Κούγιας.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2022 προσδιορίστηκε η έναρξη της δίκης του Δημήτρη Λιγνάδη για υποθέσεις 4 βιασμών ανηλίκων ή νεαρών ανδρών.

«Όπως είναι γνωστό, ο επικεφαλής του γραφείου μας κ. Αλέξιος Κούγιας ανακοίνωσε ότι δεν θα κατατεθεί ούτε αίτηση αντικαταστάσεως της προσωρινής κρατήσεως του εντολέως μας κ. Δημητρίου Λιγνάδη ούτε αίτηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών, προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος, αλλά ότι θα ζητήσουμε να προσδιοριστεί αμέσως η εκδίκαση της υποθέσεώς του από το αρμόδιο δικαστήριο.

Αυτό που ζητήσαμε, έγινε δεκτό και σήμερα ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών προσδιόρισε ως ημερομηνία εκδικάσεως της υποθέσεως του κου Δημητρίου Λιγνάδη την 11/02/2022 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Τόσο το δικηγορικό μας γραφείο και ο επικεφαλής αυτού κ. Αλέξιος Κούγιας όσο και ο εντολέας μας θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για αυτή την εξέλιξη. Δεν επιθυμούμε να κάνουμε καμία τοποθέτηση για την ουσία της υποθέσεως και το μόνο που θέλουμε να δηλώσουμε, είναι ότι τόσο ο κ. Αλέξιος Κούγιας και οι συνεργάτες του γραφείου όσο και ο κ. Δημήτριος Λιγνάδης θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατό και νόμιμο, για να εκδοθεί μια δίκαιη απόφαση», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το γραφείο του Αλέξη Κούγια.

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Χριστούγεννα στο κρατητήριο

Ίασμος: άφησαν κουτάβια στην παγωνιά - Πέθαναν τα δύο (εικόνες)

Εορταστικό ωράριο - Παραμονή Χριστουγέννων: Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά