Πολιτική

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα: Ποιοί τα “έψαλαν” στους αρχηγούς (εικόνες)

Τα κάλαντα στην πολιτική ηγεσία του τόπου έψαλαν πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών.



Στην Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» στον Άλιμο, όπου φιλοξενούνται παιδιά που στερούνται οικογενειακής φροντίδας και προστασίας, βρέθηκε το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με την υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, και την κόρη του Δάφνη, άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων και γιορτινά τραγούδια από τα παιδιά της μονάδας, τους μοίρασε δώρα και συζήτησε μαζί τους για τις ανησυχίες τους, το σχολείο και τα αγαπημένα τους αθλήματα.

Τα μικρότερα παιδιά της δομής δώρισαν στον πρωθυπουργό ένα σπιτάκι φτιαγμένο από μπισκότα και ζαχαρωτά και τα μεγαλύτερα του προσέφεραν μία ζωγραφιά.

Στη συνέχεια, τα παιδιά ξενάγησαν τον κ. Μητσοτάκη στους χώρους της μονάδας, ενώ ο πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, Γιάννης Λιβανός, και η διευθύντρια της Παιδόπολης, Μαρία Αποστολοπούλου, τον ενημέρωσαν για τη δράση της.

Με παιδικές φωνές γέμισε το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα

«Και του χρόνου λεύτεροι, χωρίς μάσκες και κορονοϊό», ευχήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρα στα παιδιά που έψαλαν σήμερα τα κάλαντα των Χριστουγέννων στα γραφεία του κόμματος.

Τα παιδιά του συλλόγου Κρητών Βύρωνα-Καισαριανής-Παγκρατίου «Η Αλληλοβοήθεια» ήταν τα πρώτα τα οποία επισκέφτηκαν τον Αλ. Τσίπρα και τη σύζυγό του, και τα οποία χόρεψαν επίσης παραδοσιακούς κρητικούς χορούς.

Στη συνέχεια, τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ παιδιά από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, προσφέροντάς του το επετειακό μαντίλι των 110 χρόνων του Σώματος και μία σφυρίχτρα.

Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποδέχτηκε τον Επιστημονικό Σύνδεσμο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «VictorArtant»- ΝΙΚΗ.

Οι ευχές του Νίκου Ανδρουλάκη

Από τη μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος και τον Λαογραφικό Όμιλο «Ερωτόκριτος» - Κώστας Κυριακάκης, άκουσε τα κάλαντα ο νέος προεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά, με υγεία και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Είναι πολύ σημαντικό να γιορτάζουμε τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα προστασίας για να προστατέψουμε τις οικογένειές μας και τους συνανθρώπους μας», ήταν το μήνυμά του.

Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπά

«Χρόνια πολλά με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού γιατί τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Καλές γιορτές με υγεία και δύναμη σε όλους και όλες» ευχήθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για τις γιορτές.

Το μήνυμα του Κυριάκου Βελόπουλου

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος έστειλε θερμές ευχές σε όλους τους Έλληνες. Τόνισε, μεταξύ άλλων, πως η εορτή των Χριστουγέννων είναι η σημαντικότερη μέρα για τους Χριστιανούς και ευχήθηκε υγεία, ευτυχία και Καλά Χριστούγεννα.

