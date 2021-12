Οικονομία

Pricefox: τέλη κυκλοφορίας, ηλεκτρικά οχήματα και άρση ακινησίας

Τι ισχύει σήμερα, τι προανήγγειλε ο Υπ. Οικονομικών και ποιες προϋποθέσεις πρέπει αν εκπληρώνονται.

Όπως αναφέρεται σε ανάλυση του Pricefox.gr:

«Ο υπουργός Οικονομικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρουν παράταση τα τέλη κυκλοφορίας για το 2022 ενώ μάλιστα τόνισε την προσπάθεια για να δοθούν μειωμένα τέλη σε όσους οδηγούς επιλέξουν να κάνουν άρση ακινησίας του οχήματος τους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τέλη κυκλοφορίας και φορολογικά κίνητρα

Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ένα έξοδο που οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων πρέπει κάθε χρόνο να πληρώνουν. Το ποσό της πληρωμής εξαρτάται από το όχημα και τα χαρακτηριστικά του και υπολογίζεται με βάση την χρονολογία ταξινόμησης του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τον στόχο της κυβέρνησης για το μηδενισμό των εκπομπών ρύπων ως το 2030 δίνονται πολλά κίνητρα, φορολογικά και όχι μόνο, για την στροφή των οδηγών προς την ηλεκτροκίνηση.

Απαλλαγή στα τέλη κυκλοφορίας και φόρο πολυτελείας

Αν και τα τέλη κυκλοφορίας είναι ένα είδος φορολογίας που αφορά όλους τους οδηγούς, οι οδηγοί που τα οχήματά τους εκπέμπουν λιγότερο από 122gr/CO2 δε θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας την φετινή χρονιά. Ενώ όσοι επιλέξουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα απαλλαγούν εκτός από τα τέλη κυκλοφορίας και από τον φόρο πολυτελείας.

Παράλληλα από τον φόρο πολυτελείας εξαιρούνται όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που είναι πάνω των 10 ετών από το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα όπως επίσης και τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης για ανάπηρους. Συγκεκριμένα για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά ο φόρος πολυτελείας ανέρχεται στο 5% της αντικειμενικής δαπάνης (τεκμήριο διαβίωσης) ενώ για τα αυτοκίνητα από 2.501 κυβικά και άνω ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 13% επί του τεκμηρίου διαβίωσης.

Εξελίξεις για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα

Στην Ελλάδα τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα δεν θα καταβάλλουν τέλος ταξινόμησης, τεκμήριο και φόρο πολυτελείας για οχήματα έως 50.000 ευρώ.

Από έρευνα του Pricefox.gr φαίνεται πως για το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ο οδηγός ενός βενζινοκίνητου οχήματος θα πληρώσει μέχρι και 45.7% περισσότερα από έναν οδηγό που έχει το ίδιο όχημα με ηλεκτρικό κινητήρα και 14.7% περισσότερο από έναν οδηγό που επέλεξε υβριδικό όχημα. Συγκρίνοντας το ίδιο μοντέλο οχήματος ανάμεσα στα ηλεκτρικά τα πετρελαιοκίνητα και τα βενζινοκίνητα φαίνεται πως ο καταναλωτής θα εξοικονομήσει έως 44.2% ετησίως για ηλεκτρικό σε σχέση με πετρελαιοκίνητο και έως 45.7% ετησίως σε σχέση με βενζινοκίνητο.

Ευνοημένοι φαίνονται και οι οδηγοί που επέλεξαν υβριδικό όχημα, καθώς θα πληρώσουν το 50% του τέλους ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τις εκπομπές CO2.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Pricefox.gr οι τιμές στα ασφάλιστρα υβριδικών οχημάτων διαφέρουν αρκετά ακόμα και για το ίδιο όχημα. Μια ετήσια ασφάλεια υβριδικού αυτοκινήτου δεν ξεπερνάει τις τιμές ενός αντίστοιχου μοντέλου που λειτουργεί με βενζίνη ή πετρέλαιο. Ενδεικτικά τα αποτελέσματα έδειξαν, πως αν ένας οδηγός επιλέξει υβριδικό μοντέλο εξοικονομεί έως 16.7% ετησίως σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο ενώ θα εξοικονομήσει έως 14.7% αν επιλέξει ένα υβριδικό μοντέλο αντί για πετρελαιοκίνητο.

Κατάθεση πινακίδων και άρση ακινησίας

Η νομοθεσία είναι αυστηρή και ο μοναδικός τρόπος για να μην πληρώσει ένας οδηγός, είναι να μην κινεί το όχημα του και να έχει καταθέσει τις πινακίδες του. Ωστόσο αν ένας οδηγός επιλέξει να κάνει άρση ακινησίας στο όχημα του, μπορεί μέσα από την online πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να πραγματοποιήσει άρση ακινησίας του οχήματός του και να πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν ο οδηγός διαθέτει 2 βασικές προϋποθέσεις:

Να προχωρήσει στην εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση ακινησίας ή των αναλογικών μηνιαίων Τελών Κυκλοφορίας, που αναλογούν στο χρονικό διάστημα ακινησίας. Να έχει ενεργή ασφάλεια αυτοκινήτου.

Πακέτα και καλύψεις ασφάλειας για κάθε τύπο αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Λόγω των συνεχών εξελίξεων στην Ελλάδα γύρω από την αυτοκινητοβιομηχανία, οι τιμολογήσεις των ασφαλίστρων ενδέχεται να αλλάξουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η σύγκριση να αποτελεί μονόδρομο για τους καταναλωτές, ώστε να βρουν το πακέτο και τις καλύψεις που τους ταιριάζουν στην χαμηλότερη τιμή. Όταν ένας οδηγός συγκρίνει πριν αγοράσει, βρίσκει αυτό που πραγματικά τον συμφέρει. Πλέον η ασφαλιστική αγορά εξελίσσεται διαρκώς και το να βρει κανείς , ασφάλεια αγροτικού, ασφάλεια φορτηγού και ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκινήτου, γίνεται ακόμα πιο γρήγορα και εύκολα μέσω της online ασφάλισης».

