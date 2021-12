Κοινωνία

Χριστούγεννα: Το βίντεο της Αστυνομίας, τα περιπολικά και τα “λαμπάκια”

Με ένα απολαυστικό βίντεο για τα Χριστούγεννα εγκαινίασε η ΕΛ.ΑΣ. την σελίδα της στο Instagram.



Λογαριασμό στο Instagram απέκτησε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία εγκαινίασε αυτή την νέα εναλλακτική μορφή επικοινωνίας με τους πολίτες με ένα εορταστικό βίντεο για τα Χριστούγεννα.

Στο εορταστικό βίντεο που αναρτήθηκε ο στόλος της ΕΛ.ΑΣ. εύχεται χρόνια πολλά, με ένα φωτορυθμικό σόου με χριστουγεννιάκτικη μουσική υπόκρουση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, "στη σελίδα θα πραγματοποιούνται καθημερινά αναρτήσεις με αστυνομικό και ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον και θα συνοδεύονται από φωτογραφίες και βίντεο με δράσεις της Αστυνομίας, χρηστικές συμβουλές, ειδήσεις καθώς και θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή προσφορά του αστυνομικού στην κοινωνία.

Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός δεν παρακολουθείται όλο το 24ωρο και οι πολίτες για θέματα επιχειρησιακής ανταπόκρισης και συμβάντα, που χρήζουν αστυνομικής άμεσης συνδρομής, να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 100."

