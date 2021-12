Στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Οικονομία

Τετράωρο μπλακ άουτ στα ελληνικά αεροδρόμια, αλλά και καθυστερήσεις στις πτήσεις αναμένονται την ερχόμενη Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου.

Oι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προανήγγειλαν στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 12:00 τοπική, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και την έλλειψη επενδύσεων στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Εν τω μεταξύ, ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σε αρκετά ελληνικά αεροδρόμια έβλεπαν μαύρες οθόνες για διάστημα τουλάχιστον μίας ώρας.

