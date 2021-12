Κοινωνία

Δολοφονία στη Γλυφάδα: Αμετανόητος ο καθ’ ομολογίαν δράστης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας που σκότωσε τον πατριό του, υποστηρίζει - μέσα από τις φυλακές - ότι το θύμα τον κατέστρεψε οικονομικά.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Αμετανόητος δηλώνει ο άνδρας που, στις 9 Δεκεμβρίου, κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι και σκότωσε τον σύντροφο της μητέρας του, την ώρα που πήγαινε να ανοίξει το χρωματοπωλείο του, στη Γλυφάδα.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, λίγα λεπτά αργότερα, παραδόθηκε στις Αρχές και από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι είχαν διαφορές με το θύμα. Μιλώντας στην “Real News” λέει ότι πήρε την εκδίκησή του: «Στα 31 μου, μου κατέστρεψαν τη ζωή, αυτός, η μητέρα μου και η αδερφή μου. Στα 51 μου, πήρα τη ρεβάνς με… ρουά-ματ. Όχι, δεν μετανιώνω. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Κοιμάμαι σαν πουλάκι από εκείνη την ημέρα, ήρεμος.»

Υποστηρίζει ότι οι τρεις τους έστησαν μία πλεκτάνη, προκειμένου να οικειοποιηθούν το μερίδιό του από την οικογενειακή περιουσία.

«Επισκέφθηκα τον λογιστή της εταιρείας και μου είπε ότι, αν η επιχείρηση βγάλει παθητικό, θα πρέπει να πληρώσω εγώ το μερίδιο. Δεν είχα μισθό εγώ στην επιχείρηση. Φοβήθηκα ότι θα μου κάνει τέτοια ζημιά ο εν λόγω κύριος, οπότε πήγα και έκανα δωρεά στην αδερφή μου όλες τις μετοχές, χωρίς να πάρω ούτε σεντ. Οπότε, εγώ δεν πήρα τίποτα για τα χρόνια που δούλεψα. Δεν ήταν όμως αυτό το θέμα, αλλά ότι “έτρωγε” τα λεφτά της μάνας μου», ισχυρίζεται.

Από την πλευρά της οικογένειας, όμως, αρνούνται κάθε οικονομική διαφορά με τον καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος ήδη έχει προφυλακιστεί μετά την απολογία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος διαγνώστηκε θετικός

Κρήτη - Τροχαίο σε λαϊκή αγορά: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος (βίντεο)

Ναυάγιο στα Αντικύθηρα: Βίντεο από την διάσωση δεκάδων μεταναστών