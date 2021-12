Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: 15902 η γραμμή για επανασύνδεση

Σε λειτουργία ο πενταψήφιος για επανασύνδεση ρεύματος. Ποιοι και πως μπορούν να κάνουν αίτηση. Ποιες ώρες και μέρες θα λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή.

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα ο πενταψήφιος αριθμός ενεργειακής αλληλεγγύης 15902 για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών από τις μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η τηλεφωνική γραμμή θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Σε αυτήν μπορούν να απευθύνονται νοικοκυριά που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και να υποβάλουν αίτημα επανασύνδεσης της παροχής τους.

Βασική προϋπόθεση για την έγκριση του αιτήματος είναι να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31.3.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επιπλέον, το αίτημα επανασύνδεσης πρέπει να αφορά στην κύρια κατοικία και να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία συμπίπτουν με εκείνα του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της έκτακτης αυτής στήριξης ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Υπεύθυνοι φορείς για την εξέταση των αιτημάτων επανασύνδεσης είναι οι οικείοι Δήμοι και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα διαμορφωθεί ως εξής:

Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.

Για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.

Για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.

Για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

Το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Απέναντι σε αυτήν την πρωτόγνωρη κρίση που πλήττει όλη την Ευρώπη, βασικό μας μέλημα είναι να προστατεύσουμε τους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Για αυτόν τον λόγο ενεργοποιούμε από σήμερα τη γραμμή αλληλεγγύης 15092. Με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επανασυνδέσουν την παροχή ρεύματος του σπιτιού τους, χωρίς να επιβαρύνονται με το κόστος, το οποίο θα καλύπτεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Κυβέρνηση έχει διαθέσει περισσότερα από 1,3 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και προχωρά και σε άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις για την οικονομική ανακούφιση όσων πλήττονται».

