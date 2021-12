Κοινωνία

Μόσιαλος: Η ανάρτηση με την Παναγία και η οργισμένη απάντηση της Ιεράς Συνόδου

Μια ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου κατά των αρνητών του κορονοϊού άναψε φωτιές και προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδας

Την έντονη αντίδραση της Ιεράς Συνόδου προκάλεσε μία “γελοιογραφία” που δημοσίευσε ο ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο LSE, Ηλίας Μόσιαλος παραμονές των Χριστουγέννων, σχολιάζοντας τα νέα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, λόγω της έξαρσης της πανδημίας και της ανησυχίας για την παρουσία της παραλλαγής “Όμικρον".

Συγκεκριμένα ο κ. Μόσιαλο ανήρτησε ένα meme που εμφάνιζε την Θεοτόκο, φορώντας προστατευτική μάσκα στο πρόσωπο προφανώς κατά του κορονοϊού, επάνω σε ένα γαϊδουράκι να ρωτά τον Ιωσήφ:

«Γιατί δεν φοράς μάσκα;».

«Δεν πιστεύω στον κορονοϊό» απαντούσε ο Ιωσήφ.

«Ότι έμεινα έγκυος από κρίνο όμως ε; Αμάσητο το κατάπιες», σχολίαζε η Θεοτόκος.

«Συμβαίνουν και αυτά» ήταν το σχόλιο με το οποίο συνόδευε ο κ. Μόσιαλος την ανάρτηση.



Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου, υπό τον τίτλο «Σχετικά με την προσβλητική ανάρτηση του κ. Ηλία Μόσιαλου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης» αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Αν και το πρόσωπο του Χριστού και της Κυρίας Θεοτόκου δεν έχουν ανάγκη οποιασδήποτε ανθρώπινης υπεράσπισης έναντι των ανθρώπινων ύβρεων, οι προσβολές και επιθέσεις κατά του Χριστιανισμού θα συνεχίσουν και θα αυξάνονται κατά τον 21ο αιώνα. Ο φανατισμός και η έλλειψη σεβασμού στον άλλον δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των "θρησκειών" ή των "αλλόθρησκων", αλλά οριζόντιο γνώρισμα πολλών ανθρώπων, συντηρητικών και προοδευτικών», τονίζεται σε ανακοινωθέν που εξεδόθη από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, στο ανακοινωθέν αναφέρεται:

«Η προσβλητική ανάρτηση, φερομένη υπό το όνομα του αντιπροσώπου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε διεθνείς οργανισμούς για τον κορονοϊό κ. Ηλία Μόσιαλου, παραμονή των Χριστουγέννων, που χλευάζει την θρησκευτική πίστη εκατομμυρίων ορθοδόξων χριστιανών της χώρας που εκπροσωπεί, και οι συναφείς διαμαρτυρίες μελών της Εκκλησίας που περιήλθαν σε γνώση μας, δίνουν την αφορμή για την γενικότερη υπόμνηση ότι, αν και το πρόσωπο του Χριστού και της Κυρίας Θεοτόκου δεν έχουν ανάγκη οποιασδήποτε ανθρώπινης υπεράσπισης έναντι των ανθρώπινων ύβρεων, οι προσβολές και επιθέσεις κατά του Χριστιανισμού θα συνεχίσουν και θα αυξάνονται κατά τον 21ο αιώνα. Ο φανατισμός και η έλλειψη σεβασμού στον άλλον δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των "θρησκειών" ή των "αλλόθρησκων", αλλά οριζόντιο γνώρισμα πολλών ανθρώπων, συντηρητικών και προοδευτικών. Είναι επίσης σαφές ότι κανένας δεν μπορεί να επικαλείται το επιχείρημα της ιδιωτικότητας για την ρατσιστική συμπεριφορά του, όταν κατέχει θέσεις κρατικής ευθύνης και εκφράζεται δημοσίως.

Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα με αγάπη, μακροθυμία και προσευχή "υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς"».

