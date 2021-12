Life

TikTok: Είναι πλέον ο διαδικτυακός προορισμός με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα

Η εφαρμογή που φαίνεται να σαρώνει λόγω των περιοριστικών μέτρων, είναι εδώ και πολλούς μήνες ο πιο δημοφιλής διαδικτυακός προορισμός.

Το TikTok, σύμφωνα με αναφορές έχει πλέον ξεπεράσει τη Google ως ο πιο δημοφιλής διαδικτυακός προορισμός στον κόσμο.

Η Cloudflare, εταιρεία ασφάλειας πληροφορικής, αποκάλυψε κατατάξεις που δείχνουν ότι η εφαρμογή viral βίντεο κατέλαβε την πρώτη θέση από τη μηχανή αναζήτησης τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Ιούνιο φέτος και κατέχει σταθερά την πρώτη θέση από τον Αύγουστο.

Η κατάταξη βασίζεται στο «Cloudflare Radar» του Cloudflare, παρακολούθηση της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο.

Το TikTok που ανήκει στην κινεζική εταιρεία Bytedance, έχει επί του παρόντος πάνω από ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες σε όλο τον κόσμο. Η δημοτικότητα της εφαρμογής έχει αποδοθεί στην πανδημία της COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα καραντίνας, καθώς η εφαρμογή εγκαταστάθηκε πάνω από τρία δισεκατομμύρια φορές μόνο το 2021.

