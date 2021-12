Πολιτική

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Ανταλλαγή ευχών με προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον προαύλιο χώρο του στρατοπέδου “Παπάγου”.

Την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ άκουσαν τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από την Μικτή Χορωδία των Ενόπλων Δυνάμεων στον προαύλιο χώρο του Στρατοπέδου “Παπάγου”.

Στη συνέχεια ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αντάλλαξε ευχές στο γραφείο του με τους Αρχηγούς ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ, τον Διοικητή της ΣΕΘΑ Αντιστράτηγο Θεμιστοκλή Γρυμπίρη, τους Διευθυντές και Επιτελείς των Κλάδων και των Διευθύνσεων του ΓΕΕΘΑ, την Διοικητή της ΣΑΝ Συνταγματάρχη (ΥΝ) Μαρίνα Παναγιωτοπούλου και μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ακολούθως ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των ΕΔ, τον Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ και τον Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα μετέβησαν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων όπου αντάλλαξαν ευχές με το προσωπικό του που εκτελεί υπηρεσία, όπως και μέσω τηλεδιάσκεψης με το προσωπικό των Επιτηρητικών Φυλακίων Μαύρου Όγκου στον Νομό Έβρου και Παναγιάς στη Μικρονησίδα Πασάς ανατολικά Χίου, της Φρεγάτας ΥΔΡΑ η οποία εκτελεί αποστολή Σκοπούντος, καθώς και με τα πληρώματα των Αεροσκαφών Επιφυλακής (READINESS) στην 135 Σμηναρχία Μάχης στην Σκύρο.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα με υγεία, προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή πρόοδο και αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο των ακριτών μας που υπηρετούν στην ακρογραμμή της Ελλάδας, εκτελώντας στο ακέραιο τα καθήκοντα τους και που δίνουν καθημερινά κι αγόγγυστα τον αγώνα σε ξηρά, θάλασσα κι αέρα, επαυξάνοντας την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων, παρέχοντας ασφάλεια στην Πατρίδα μας και συμβάλλοντας με τις διεθνείς συνεργασίες και δράσεις τους στην διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητος της ευρύτερης περιοχής. Τέλος τους προέτρεψε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα την εκτέλεση της αποστολής τους, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19.

Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων τηρήθηκαν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης της COVID-19.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Τροχαίο σε λαϊκή αγορά: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος (βίντεο)

Ναυάγιο στα Αντικύθηρα: Βίντεο από την διάσωση δεκάδων μεταναστών

Πλαστά πιστοποιητικά: Έπεσαν... βροχή τα 300αρια