Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός έκοψε πρόστιμο για μάσκα, με τη δική του... στο πηγούνι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε καρέ - καρέ το περιστατικό. "Καμπάνα" και ΕΔΕ για τον αστυνομικό.

Επί ποδός βρίσκονται από το πρωί αστυνομικά κλιμάκια που πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρηση των νέων μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα.



Οι περισσότεροι πολίτες όπως φαίνεται είναι ενήμερη για τα νέα μέτρα υπάρχουν όμως και αρκετοί που δεν φορούν μάσκα με αποτέλεσμα να τους επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο.



Το πρωί δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα, αστυνομικός που φορούσε τη μάσκα στο πηγούνι βεβαίωνε παράβαση σε νεαρό που δεν γνώριζε ότι επανήλθε το μέτρο της μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους.



Με εντολή του γενικού αστυνομικού διευθυντή Θεσσαλονίκης έχει διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό, ενώ στον συγκεκριμένο αστυνομικό θα επιβληθεί το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για μη χρήση μάσκας, εφόσον αυτό έχει αποτυπωθεί από τον τηλεοπτικό φακό.

Ωστόσο ο ίδιος είπε πως αναγκάστηκε να κατεβάσει τη μάσκα του για να μπορέσει να βεβαιώσει την παράβαση καθώς θόλωναν τα γυαλιά του.





Ειδήσεις σήμερα:

Μόσιαλος: Η ανάρτηση με την Παναγία και η οργισμένη απάντηση της Ιεράς Συνόδου

Κρήτη - Τροχαίο σε λαϊκή αγορά: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος (βίντεο)

Ναυάγιο στα Αντικύθηρα: Βίντεο από την διάσωση δεκάδων μεταναστών