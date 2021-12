Πολιτική

Ευχές Πούτιν στο Μητσοτάκη και στο "φίλο ελληνικό λαό"

Επιστολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Ειρήνη και ευημερία «στο φίλο ελληνικό λαό» εύχεται ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σε επιστολή του στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Ο Πρόεδρος Πούτιν σημειώνει στην επιστολή του την ιδιαίτερη σημασία της επιτυχούς έναρξης, υπό την αιγίδα των δύο ηγετών, του Έτους Ιστορίας Ρωσίας – Ελλάδας. Προσθέτει ότι είναι συμβολικό ότι πολλές από τις εκδηλώσεις του Έτους είναι αφιερωμένες στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, στην αίσια έκβαση της οποίας συνέβαλε η Ρωσία.

Επίσης, στην επιστολή αναφέρεται ότι η πρόσφατη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Σότσι επιβεβαίωσε τις καλές προοπτικές της διεύρυνσης της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας.

