Ορφανοτροφείο “κολαστήριο”: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις (βίντεο)

Νηπιαγωγός που εργαζόταν στο Ίδρυμα, καταγγέλλει πως εκτός από τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και ξυλοδαρμού, οι ανήλικοι στερούνταν βασικής φροντίδας.

Της Φωτεινής Νάσσου

Ανοίγει η “βεντάλια” των αποκαλύψεων για το ορφανοτροφείο-κολαστήριο της Αθήνας. Νηπιαγωγός η οποία εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στο ίδρυμα, “δείχνει” τους πραγματικούς υπεύθυνους για την εξέλιξη της νοσηρής κατάστασης με θύματα μικρά παιδιά. «Για όσα συμβαίνουν στο Ίδρυμα ευθύνονται: η πρόεδρος, που γνώριζε όσα συμβαίνουν και άφηνε να συνυπάρχουν παιδιά με τόση διαφορά ηλικίας και διαφορετικές ανάγκες, χωρίς να βρίσκει λύση για όσα θέματα δημιουργούνται. Η κοινωνική υπηρεσία, που δεν έχει κάνει κάτι για να σωθούν αυτές οι ψυχές. Ο ψυχολόγος, που δεν κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει. Η υπεύθυνη του Ιδρύματος και το προσωπικό, που με τη στάση του καλύπτει τις πράξεις των υπολοίπων».

Η καταγγελία έγινε γνωστή στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, πριν από λίγες ημέρες, όμως είχε φτάσει στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές για τα όσα συνέβαιναν μεταξύ παιδιών του Ιδρύματος: «Ο 7χρονος μιλούσε συνέχεια για το σεξ, κατέβαζε ακόμη και στο σχολείο τα παντελόνια του. Μιλούσε πολύ άσχημα, χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές την τζαμαρία. Μου είπε ότι στο σπίτι με τη μαμά και τον μπαμπά βλέπει ταινίες ακατάλληλου περιεχομένου. Ενημέρωσα την κοινωνική υπηρεσία αλλά και πάλι τίποτα».

Η βία δεν είχε τελειωμό στο ορφανοτροφείο, ενώ τα παιδιά ζούσαν υπό το καθεστώς της τρομοκρατίας χωρίς να υπήρχε κάποιος να τα βοηθήσει. Μικρά παιδιά που ζούσαν μονίμως με το αίσθημα του φόβου.

Η νηπιαγωγός καταγγέλλει τις αποτρόπαιες συνθήκες μέσα στο ορφανοτροφείο όπου, εκτός από περιστατικά ξυλοδαρμού, είχε καταγραφεί και αλλαγή δοσολογίας σε φαρμακευτική αγωγή. «Στις 6 Οκτωβρίου μας δόθηκε οδηγία να χορηγήσουμε ληγμένο φάρμακο σε ενός έτους παιδί. Τα παιδιά στερούνται ακόμη και τα βασικά, όπως το κατάλληλο φαγητό. Τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν πολύ λίγα ρούχα», ανέφερε.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου σημειώνει με νόημα ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από τη συγκεκριμένη δομή, ωστόσο, τους επόμενους μήνες (Ιανουάριο και Φεβρουάριο) θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.