Πορνογραφία ανηλίκων: Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις από την ΕΛΑΣ

Συνελήφθη ένας άνδρας ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για έναν ακόμα. Πώς έπεσαν στα "δίχτυα" των Αρχών.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας -κακουργηματικού χαρακτήρα- σε βάρος ημεδαπού, καθώς και δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος έτερου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Στην πρώτη υπόθεση, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προληπτικών δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές Αρχές, μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη διαδικτυακή έρευνα εντοπίστηκαν, εντός της ελληνικής επικράτειας, χρήστες οι οποίοι, κάνοντας χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, απέκτησαν πρόσβαση σε διάφορους ιστοτόπους – εφαρμογές και είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Αναφορικά με τη δεύτερη υπόθεση, προηγήθηκε καταγγελία πατέρα ανήλικης, σύμφωνα με την οποία, χρήστης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης, την προσέγγισε συναισθηματικά με τη μέθοδο της διαδικτυακής αποπλάνησης «grooming» και απέσπασε φωτογραφίες και βίντεο σε προσωπικές της στιγμές, ενώ παράλληλα, επιχείρησε να τη συναντήσει δια ζώσης.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκαν σχετικά βουλεύματα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, ενώ μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκόμενων ατόμων και προέκυψε ο τόπος κατοικίας τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, κλιμάκια αστυνομικών διενήργησαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκατρείς συσκευές κινητών τηλεφώνων, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τέσσερις εσωτερικοί σκληροί δίσκοι Η/Υ και πέντε κάρτες μνήμης, τύπου microSD.

Από την επιτόπια έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια του εμπλεκόμενου στην πρώτη υπόθεση εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων και ως εκ τούτου συνελήφθη. Για το δεύτερο άτομο ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του πλην όμως δεν συνελήφθη, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα όπου παραπέμφθηκε σε Ανακριτή και ακολούθως προφυλακίστηκε, ενώ η δικογραφία για τον δεύτερο κατηγορούμενο υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας (https://portal.astynomia.gr )

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

