Πάρος - Ναυάγιο: Δεκάδες άνθρωποι στη θάλασσα (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοικτά του νησιού.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό για τη διάσωση δεκάδων ανθρώπων που εντοπίστηκαν στη θάλασσα, ανοικτά της Πάρου, έπειτα από το ναυάγιο του σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Πρόκειται για σκάφος που μετέφερε μετανάστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν διασωθεί οι περισσότεροι από τους 80 ανθρώπους που φέρονται να επέβαιναν σε αυτό. Τουλάχιστον τρεις επιβαίνοντες βρήκαν τον θάνατο.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού, τέσσερα πλωτά και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, ένα αεροσκάφος C-130 και 9 παραπλέοντα πλοία. Στο σημείο επίσης μεταβαίνει ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού.

Υπενθυμίζεται πως 11 νεκροί ήταν ο απολογισμός της προσάραξης ιστιοφόρου που μετέφερε μετανάστες, βόρεια των Αντικυθήρων. Έπειτα από μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού, απεγκλωβίστηκαν 90 άνθρωποι (52 άνδρες 11 γυναίκες και 27 παιδιά) από τη βραχονησίδα Πρασονήσι.

