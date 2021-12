Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: "Έσπασε" το ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας

Τη Δευτέρα θα συζητηθούν νέα μέτρα καθώς τα καθημερινά κρούσματα αγγίζουν τις 100.000

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων υπάρχει στη Γαλλία τα τελευτάια 24ώρα, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα κυβέρνηση και ειδικούς.

Νέο ρεκόρ μολύνσεων από την Covid-19 κατέγραψε σήμερα η Γαλλία, με τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να πλησιάζει τα 100.000, γεγονός που ανάγκασε την κυβέρνηση να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για την πανδημία την Δευτέρα, προκειμένου να συζητηθεί η πιθανότητα λήψης περαιτέρω μέτρων.

Σήμερα το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 94.124 νέα κρούσματα ενώ ο αριθμός των νοσηλευομένων έφτασε σε υψηλό επταμήνου, στους 16.200.

Το τελευταίο 24ωρο άλλοι 167 άνθρωποι πέθαναν από την Covid-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 122.462 από την αρχή της πανδημίας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων βρίσκεται στα 8,98 εκατομμύρια, γεγονός που κατατάσσει τη Γαλλία στην έβδομη θέση στον κόσμο.

Νωρίτερα σήμερα, το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συγκαλέσει σύσκεψη για την Covid-19 την Δευτέρα, στις 17.00 (ώρα Ελλάδας) και θα ακολουθήσει αμέσως η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

