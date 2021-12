Παράξενα

Κρήτη: Μπαλκόνι έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο (εικόνες)

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος περαστικός.

Κομμάτι μπαλκονιού κατέρρευσε το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Επιμενίδου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.

Το ευτύχημα είναι πως δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, με το μπαλκόνι να πέφτει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και να προκαλεί υλικές ζημιές.

Το συμβάν αποδίδεται σε διάβρωση των υλικών και στην παλαιότητα του κτηρίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ συνεργείο του Δήμου Αγίου Νικολάου απομάκρυνε το υπόλοιπο κομμάτι του εν λόγω μπαλκονιού που βρισκόταν.. στον αέρα.

Στο σημείο του πεζοδρομίου τοποθετήθηκε περίφραξη, ενώ οι τοπικές Αρχές συνέστησαν προσοχή στους διερχόμενους πολίτες.

Πηγή: anatolh.com

