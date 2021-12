Κοινωνία

Πάρος – Ναυάγιο: πολύνεκρη τραγωδία με μετανάστες

Μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος. Δεκάδες άλλοι διασώθηκαν από τα παγωμένα νερά.

Ακόμη πιο βαρύς έγινε ο απολογισμός της τραγωδίας με μετανάστες η οποία σημειώθηκε χθες ανοιχτά της Πάρου, όταν ιστιοφόρο που μετέφερε τουλάχιστον 80 ανθρώπους αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους έως τώρα τουλάχιστον 16 εξ αυτών (12 άνδρες, 3 γυναίκες και ένα βρέφος).

Το λιμενικό σώμα διέσωσε από το ναυάγιο του σκάφους 63 από τους επιβαίνοντες στο ιστιοφόρο (61 άνδρες, 2 γυναίκες). Μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια στην Πάρο. Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται.

Από την πρώτη στιγμή του συμβάντος ενημερώθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης ο οποίος και έδωσε εντολή να κινητοποιηθεί άμεσα κάθε πρόσφορο μέσο για την διάσωση των αλλοδαπών.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το εν λόγω ιστιοφόρο είχε αποπλεύσει από τα παράλια της Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά περιστατικό έρευνας και διάσωσης που σημειώνεται στο Αιγαίο στην διάρκεια των τελευταίων τριών ημερών, στο οποίο εμπλέκονται διακινητές από την Τουρκία που μεταφέρουν παράνομα ανθρώπους.

