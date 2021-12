Κοινωνία

Άγιον Όρος: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο μοναχό

Που εντοπίστηκε από σκάφος του Λιμενικού η λέμβος στην οποία επέβαινε.

Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα, συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους για τον εντοπισμό του 58χρονου μοναχού, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Δευτέρα όταν βγήκε για ψάρεμα με αλιευτικό σκάφος στον Σιγγιτικό Κόλπο.

Χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού η λέμβος του μοναχού και ρυμουλκήθηκε στο λιμένα Δάφνης Αγίου Όρους. Στις 22 Δεκεμβρίου ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ότι ο 58χρονος ερασιτέχνης αλιέας δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Ιερισσού, Αγίου Όρους, Ουρανούπολης, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου, οι οποίες από κοινού ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες έρευνες προς εντοπισμό του 58χρονου αλιέα, με την συμμετοχή δύο πλωτών αλλά και περιπολικών οχημάτων του Λιμενικού καθώς και δύο ιδιωτικών σκαφών.

