Κόσμος

Γυναικοκτονία στο Μεξικό: 30 χρόνια κάθειρξη σε αξιωματικούς του στρατού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαριές ποινές σε δύο αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων για τη δολοφονία 28χρονης.

Δικαστήριο στην πολιτεία Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό, καταδίκασε δύο αξιωματικούς των ένοπλων δυνάμεων να εκτίσουν βαριές ποινές κάθειρξης για γυναικοκτονία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η πολιτειακή γενική εισαγγελία.

Το θύμα ήταν στρατιωτίνα.

Πέραν των ποινών κάθειρξης, το δικαστήριο επέβαλε στους δύο λοχαγούς του στρατού ξηράς να καταβάλουν πρόστιμο σχεδόν 520.000 πέσος (πάνω από 22.200 ευρώ) για τη δολοφονία της 28χρονης τον Απρίλιο του 2019, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία.

Ο ορισμός της γυναικοκτονίας στη μεξικανική νομοθεσία είναι η ανθρωποκτονία με θύμα γυναίκα που οφείλεται στην έμφυλη βία.

Οι γυναικοκτονίες αυξήθηκαν με τρομακτική ταχύτητα τα τελευταία χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης και ο αριθμός τους συνεχίζει να ανεβαίνει, αν και με αρκετά πιο αργό ρυθμό, επί των ημερών του προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Οι δύο αξιωματικοί που καταδικάστηκαν κατονομάστηκαν από την εισαγγελία ως Χοσέ Αντόνιο Ν. και Αγκουστίν Ν., κατά τα συνήθη πρακτική των μεξικανικών αρχών να δημοσιοποιούν μόνο το αρχικό γράμμα των επωνύμων των κατηγορουμένων.

Οι καταδίκες στρατιωτικών είναι εξαιρετικά σπάνιες στο Μεξικό, όπου οι ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζονται ως πυλώνας του συστήματος.

«Είναι πολύ ασυνήθιστο να βλέπουμε καταδίκες μελών του στρατού για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημείωσε ο Ραούλ Μπενίτες, ειδικός σε θέματα ασφαλείας στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού (UNAM). Και «είναι ακόμη πιο ασυνήθιστο αν μιλάμε για γυναικοκτονίες», υπερθεμάτισε.

Στις ένοπλες δυνάμεις ανατέθηκαν ακόμη περισσότερες ευθύνες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Δεκέμβριο του 2018 ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λόπες Ομπραδόρ, υποσχόμενος να αντιμετωπίσει το κύμα βίας που έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια στο Μεξικό. Δυσκολεύεται όμως να καταγράψει οποιαδήποτε απτή πρόοδο στο πεδίο αυτό.

Επικριτές της κυβερνητικής πολιτικής ερίζουν πως ο στρατός μένει συστηματικά ατιμώρητος από τη δικαιοσύνη για τις αθρόες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποδίδονται σε μέλη του, ιδίως όσες διαπράχθηκαν αφότου ο πρώην πρόεδρος Φελίπε Καλδερόν ανέπτυξε τις ένοπλες δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας για να πατάξει τα ισχυρά καρτέλ των ναρκωτικών, πριν από δεκαπέντε χρόνια.

Η σημερινή κυβέρνηση του Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ το αρνείται, θυμίζοντας πως έχει δεσμευτεί ότι όλοι όσοι εγκληματούν θα λογοδοτούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας: Άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ οδηγούσε

Euroleague - κορονοϊός: Αναβολές παιχνιδιών λόγω κρουσμάτων

Ο καιρός τα Χριστούγεννα: ήλιος και τοπικές βροχές