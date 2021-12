Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον - Χριστούγεννα: Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σε όλο τον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 4.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε όλο τον κόσμο καθώς η Όμικρον αφήνει το σημάδι της στο σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων.

Αεροπορικές εταιρίες σε όλο τον κόσμο ακύρωσαν πάνω από 4.500 εμπορικές πτήσεις το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων, καθώς το αυξανόμενο κύμα κρουσμάτων της COVID-19, κυρίως της παραλλαγής Όμικρον, δημιούργησε μεγαλύτερη αβεβαιότητα και δυσκολίες για τους ταξιδιώτες των εορτών.

Αερομεταφορείς σε όλο τον κόσμο ακύρωσαν τουλάχιστον 2.401 πτήσεις χθες, παραμονή Χριστουγέννων, που τυπικά είναι μια ημέρα με μεγάλη κίνηση στα αεροδρόμια, σύμφωνα με την καταμέτρηση του ιστότοπου FlightAware.com. Σχεδόν 10.000 ακόμα πτήσεις είχαν καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 1.779 πτήσεις ακυρώθηκαν σε όλο τον κόσμο την ημέρα των Χριστουγέννων, όπως και 402 ακόμα που είχαν προγραμματιστεί για αύριο, Κυριακή.

Η αεροπορική κίνηση εντός των ΗΠΑ καθώς και προς ή από τη χώρα αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τέταρτο όλων των πτήσεων που ακυρώθηκαν για το Σαββατοκύριακο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware.

Μεταξύ των πρώτων αμερικανικών εταιριών που ανακοίνωσαν κύμα ακυρώσεων για το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων ήταν η United Airlines και η Delta Air Lines, που μαζί ματαίωσαν μόνο χθες σχεδόν 280 πτήσεις, επικαλούμενες ελλείψεις προσωπικού εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων της COVID-19.

Τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα COVID-19 στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί λόγω του ιδιαιτέρως μεταδοτικού παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον, που πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Νοέμβριο και τώρα αντιστοιχεί σχεδόν τα τρία τέταρτα των μολύνσεων στις ΗΠΑ, ακόμα και στο 90% των περιστατικών σε κάποιες περιοχές.

Ο μέσος όρος των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 45% στα 179.000 ανά ημέρα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.

Μόνο χθες, η Νέα Υόρκη κατέγραψε πάνω από 44.000 νέες επιβεβαιωμένες μολύνσεις, ξεπερνώντας το ημερήσιο ρεκόρ της συγκεκριμένης πολιτείας. Τουλάχιστον άλλες 10 πολιτείες κατέγραψαν νέα ρεκόρ κρουσμάτων μέσα σε 24 ώρες την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο - Τροχαίο: Σε σοβαρή κατάσταση νεαρός οδηγός

Γυναικοκτονία στο Μεξικό: 30 χρόνια κάθειρξη σε αξιωματικούς του στρατού

“Rouk Zouk Special” με τις “Άγριες Μέλισσες” τα Χριστούγεννα (εικόνες)