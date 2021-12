Οικονομία

Γεωργιάδης για αισχροκέρδεια: Εξονυχιστικοί έλεγχοι και υψηλά πρόστιμα

Τι είπε αναφορικά με το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων, αλλά και τις εκπτώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Εξονυχιστικοί θα είναι οι έλεγχοι στην αγορά και πολύ υψηλά τα πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει αισχροκέρδεια. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ για τα μέτρα και τη λειτουργία της αγοράς τις ημέρες των εορτών. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι υπάρχει νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και ότι τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται την πανδημία, αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων τους, μπορεί να φτάσουν μέχρι και 1 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, «Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022 απαγορεύεται σε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά) να έχει κάποιος περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο από 20%, από ό,τι είχε τον Φεβρουάριο του 2020, δηλαδή πριν την έναρξη της πανδημίας».

Παράλληλα, για όποιον παραβεί αυτή την απαγόρευση, τα πρόστιμα είναι μεγάλα. «Έχουμε βάλει πολλά πρόστιμα έως τώρα σε όσους τόλμησαν να το κάνουν» σημείωσε ο ίδιος. Για το θέμα της ανατίμησης των μασκών αυξημένης προστασίας σε συγκεκριμένο κατάστημα, στο οποίο οι τιμές, μετά από την ανακοίνωση των νέων μέτρων, αυξήθηκαν κατά 42%, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), θα ελέγξει την υπόθεση, με δική του εντολή, και θα γίνει έλεγχος και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποία πωλείται το προϊόν.

Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε, μέσω της εκπομπής, τον επιχειρηματία που ευθύνεται για το ζήτημα, να μειώσει άμεσα τις τιμές. Παράλληλα, σε επικοινωνία που είχε με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, εν ώρα εκπομπής, ανέφερε ότι δεν ευθύνεται η πλατφόρμα για την αύξηση της τιμής των μασκών, όμως οι έλεγχοι θα γίνουν κανονικά σε όλους και εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση το πρόστιμο θα είναι μεγάλο.

«Το πρόστιμο που θα μπει δεν θα το έχετε ξαναδεί. Τόλμησε να πάει Χριστουγεννιάτικα, επειδή ήρθε η Όμικρον, να γδάρει τον κόσμο. Του συστήνω να προλάβει, γιατί έρχεται Δευτέρα που οι υπηρεσίες δουλεύουν και το πρόστιμο θα κατοχυρωθεί. Μη νομίζουν ότι εγώ θα επιτρέψω εν μέσω αυτής πανδημίας να εκμεταλλευτούν την ανάγκη του κόσμου» είπε ο υπουργός.

Σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε, πως η κυβέρνηση θα δράσει ανάλογα με τις εισηγήσεις τις επιτροπής, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα lockdown και ότι στις αρχές του νέου έτους θα αποφασιστούν κάποια νέα, ήπια μέτρα.

Ακόμη, ανέφερε ότι στους ελέγχους που έγιναν στα μαγαζιά δεν βρέθηκαν ανεμβολίαστοι. Τέλος, για τις αυξήσεις τιμών στην ενέργεια ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως η στήριξη προς τους πολίτες θα είναι συνεχής και σημείωσε ότι, στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα αναγράφεται και η συνολική έκπτωση, δηλαδή το ποσό που πληρώνει το κράτος ώστε να ισορροπήσει τις ανατιμήσεις προκειμένου να έχουν εικόνα και οι ίδιοι οι καταναλωτές.

