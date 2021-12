Πολιτισμός

Δωρεά ασθενοφόρου από τον Ρικ Όουενς

Ο Ρικ Όουενς δώρισε ένα ασθενοφόρο σε δήμο της Ιταλίας

Ο Ρικ Όουενς είναι γνωστός στους κύκλους της μόδας για την καλοσύνη του και τους ευγενικούς του τρόπους.

Φέτος τα Χριστούγεννα, ο σχεδιαστής αποφάσισε να δωρίσει ένα ασθενοφόρο στον Croce Blu, έναν εθελοντικό οργανισμό μεταφοράς έκτακτης ανάγκης στη βόρεια Ιταλία.

Το ασθενοφόρο, δωρεά του Όουενς είναι σταθμευμένο στην Κονκόρντια Σούλα Σέκια, στη Μοντένα.

Η οργάνωση Croce Blu, που ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την κοινωνική πρόνοια, παρέχει επείγουσα μεταφορά με ασθενοφόρο, αιμοκάθαρση, κοινωνικές υπηρεσίες και κατ' οίκον υγειονομική περίθαλψη στους κατοίκους της περιοχής. Ο ρόλος του στην καταπολέμηση του κορονοϊού - από τον οποίο η Ιταλία ήταν μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που επλήγη - δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

Ενώ ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με την έξαρση νέων μεταλλάξεων της Covid-19, ο Όουενς αποφάσισε να δείξει ότι νοιάζεται με αυτό τον τρόπο.

Πραγματοποιώντας χιλιάδες διαδρομές τον χρόνο, ο Croce Blu βασίζεται σε δωρεές από τους πολίτες για να επιβιώσει. «Η ιστορία μας είναι μια ιστορία ανθρωπιάς προς τους άλλους» αναφέρεται σε ανακοίνωση τού μη κυβερνητικού οργανισμού. «Αποφασιστικότητα για επιτυχία εκεί όπου φαίνεται να μην διατίθενται πόροι και – γιατί όχι – μια ιστορία εθελοντών της κοινότητας» σημειώνεται.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, o Αμερικανός σχεδιαστής με έδρα το Παρίσι δημοσίευσε βίντεο από τα αποκαλυπτήρια του ασθενοφόρου και την τελετή αγιασμού του.

