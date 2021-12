Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: Τραγωδία με οικογένεια ιερέων

Πέθαναν πατέρας και ο γιος με διαφορά λίγων ωρών 24ωρων. Με κορονοϊό και η σύζυγος του γιου που πέθανε.

Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του ιερέα Ιωάννη Δημητρόπουλου. Μετά την τραγωδία στην Ηλεία με τέσσερις νεκρούς σε οικογένεια ιερέων, έρχεται και δεύτερη τραγωδία στην Πάτρα αυτή την φορά.

Συγκεκριμένα, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του πατέρα του Βασίλη Δημητρόπουλου, ιερέα στην Παναγία Αλεξιώτισσα από κορονοϊό, έφυγε σήμερα τα ξημερώματα από την ζωή και ο π. Ιωάννης Δημητρόπουλος, ο γιος του. Η κατάστασή του είχε θεωρηθεί από την αρχή πολύ σοβαρή και τελικά δεν τα κατάφερε.

Ο ιερέας νοσούσε από κορονοϊό και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα μαζί με τον πατέρα του αλλά και τη σύζυγό του.

Το περιστατικό έχει συγκλονίζει τον κόσμο της εκκλησίας και όχι μόνο, αφού ο π. Ιωάννης που λειτουργούσε στα Κρύα Ιτεών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Λίγα 24ωρα πριν, ο 73χρονος Βασίλειος Δημητρόπουλος δεν άντεξε και έχασε τη μάχη με τη ζωή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ανεμβολίαστος όπως και ο γιος του. Ο εκλιπών είχε ένα πολυσχιδές έργο στην τοπική εκκλησία επί σειρά ετών, έχοντας δημιουργήσει το παρεκκλήσιο της Αγίας Άννης και το Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού. Το δρόμο της ιεροσύνης, ακολούθησαν και οι τρεις γιοι του, Ιωάννης, Γεράσιμος και Θεμιστοκλής.

