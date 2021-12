Κοινωνία

Ίλιον: Απανθρακώθηκε 37χρονος από ηλεκτρική κουβέρτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία ανήμερα Χριστουγέννων στο Ίλιον.

Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Ίλιον με έναν 37χρονο νεκρό από φωτιά που ξέσπασε στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προήλθε από ηλεκτρική κουβέρτα την οποία χρησιμοποιούσε για να αντιμετωπίσει το κρύο. Κάτω από άγνωστες συνθήκες πήρε τυλίχτηκε στις φλόγες. Ο άνδρας ανασύρθηκε απανθρακωμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άντρας είχε κινητικά προβλήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

NASA: Το James Webb... φεύγει για το Διάστημα - Δείτε live την εκτόξευση

Γυναικοκτονία στο Μεξικό: 30 χρόνια κάθειρξη σε αξιωματικούς του στρατού

“Rouk Zouk Special” με τις “Άγριες Μέλισσες” τα Χριστούγεννα (εικόνες)