Κοινωνία

Kαιρός: Χριστούγεννα με ανοιξιάτικες θερμοκρσίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε θα διατηρηθεί το ανοιξιάτικο σκηνικό στη χώρα. Πότε πέφτει η θερμοκρασία.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή 26 Δεκεμβρίου με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27-12-2021

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται στη δυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία πρόσκαιρα και στις υπόλοιπες περιοχές. Από αργά το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα βορειοανατολικά κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

ΤΡΙΤΗ 28-12-2021

Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 τοπικά στα πελάγη 7 και πιθανώς στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από αργά το απόγευμα στα δυτικά.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29-12-2021

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά και τα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι 5 με 6 και στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΕΜΠΤΗ 30-12-2021

Στα ανατολικά και τα νότια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ειδήσεις σήμερα:

NASA: Το James Webb... φεύγει για το Διάστημα - Δείτε live την εκτόξευση

Γυναικοκτονία στο Μεξικό: 30 χρόνια κάθειρξη σε αξιωματικούς του στρατού

“Rouk Zouk Special” με τις “Άγριες Μέλισσες” τα Χριστούγεννα (εικόνες)