Φίλης κατά ΔΙΣ για την επίθεση στον Μόσιαλο: Μετά την επιστήμη, την Ιεραρχία ενοχλεί και το χιούμορ

Πυρά κατά της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εξαπολύει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κριτική που άσκησε στον Ηλία Μόσιαλο για ανάρτηση.

Επίθεση προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο εξαπολύει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, με αφορμή την κριτική της ιεραρχίας προς τον Ηλία Μόσιαλο για ανάρτησή του στο Facebook, ο οποίος είχε αναρτήσει ένα name με υποτιθέμενο διάλογο της Παναγίας με τον Ιωσήφ για την πανδημία.

Υπενθυμίζεται πως η ΔΙΣ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε πως «κανένας δεν μπορεί να επικαλείται το επιχείρημα της ιδιωτικότητας για την ρατσιστική συμπεριφορά του, όταν κατέχει θέσεις κρατικής ευθύνης και εκφράζεται δημοσίως», αναφερόμενη στον ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο LSE.

Από πλευράς του Νίκος Φίλης σε ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει πως «μετά την επιστήμη, την Ιεραρχία ενοχλεί και το χιούμορ» και αναφέρει πως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επιτίθεται στον κ. Μόσιαλο την ώρα που αυτός σηκώνει ένα σημαντικό βάρος στην επιστημονική ενημέρωση του κοινού ενώ την ίδια στιγμή η ΔΙΣ «καταπίνει την κάμηλο» του ανορθολογισμού, του φανατικού αντιεμβολιασμού και του ακραίου ζηλωτισμού στις γραμμές της.

Όπως γράφει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ: «Αντί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος να ασχολείται με χιουμοριστικά σκίτσα και να κυνηγάει «αιρετικούς», ας βρει την έμπνευση και τη δύναμη να ανταποκριθεί στην αποστολή της που είναι η προστασία της ζωής, να έρθει κοντά στην αγωνία εκατομμυρίων πιστών και να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αρχίζοντας από «τα του οίκου της». Όπως ήδη κάνουν συγκεκριμένοι Μητροπολίτες και άλλοι φωτισμένοι εκκλησιαστικοί παράγοντες».

