Πάπας Φραγκίσκος: Να νικήσουμε την εσωστρέφεια με διάλογο

Στις «ξεχασμένες τραγωδίες» της Συρίας και της Υεμένης, αλλά και στους πολέμους του πλανήτη αναφέρθηκε ο ποντίφικας στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του.

Ο πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε έκκληση για «διάλογο» απέναντι στην «τάση της εσωστρέφειας» κατά την διάρκεια του καθιερωμένου χριστουγεννιάτικου μηνύματός του, κατά την διάρκεια του οποίου αναφέρθηκε στους «ξεχασμένους» πολέμους, όπως η Συρία και η Υεμένη.

Ουκρανία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Βιρμανία, Αιθιοπία, Σουδάν, Σάχελ...Όπως συνηθίζει, ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στους πολέμους του πλανήτη και στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης κατά τα δεύτερα συνεχή Χριστούγεννα που ο κόσμος γιορτάζει σε συνθήκες πανδημίας.

«Σε αυτούς τους καιρούς της πανδημίας», «η ικανότητά μας να διατηρήσουμε κοινωνικές σχέσεις δοκιμάζεται σκληρά, ενισχύεται η τάση της εσωστρέφειας...και σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο ποντίφικας ενώπιον των πιστών που είχαν συγκεντρωθεί υπό βροχήν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

«Βλέπουμε ακόμη πολλές συρράξεις, κρίσεις και αντιπαραθέσεις που μοιάζει να μην τελειώνουν ποτέ, και ούτε που τις προσέχουμε πια, τόσο είμαστε συνηθισμένοι, με κίνδυνο να μην ακούσουμε την κραυγή της οδύνης και της απελπισίας των αδελφών μας», είπε.

Ο πάπας επέμεινε κυρίως στις «τεράστιες και ξεχασμένες τραγωδίες» που εκτυλίσσονται στην Συρία και την Υεμένη, βορά πολέμων με «πολλά θύματα και ανυπολόγιστο αριθμό προσφύγων».

«Ακούμε την φωνή των παιδιών που υψώνεται από την Υεμένη, όπου μία τρομακτική τραγωδία, ξεχασμένη απ' όλον τον κόσμο, εξελίσσεται εδώ και χρόνια, προκαλώντας θανάτους κάθε μέρα».

Ο πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε επίσης έκκληση «να μην αφεθούν να εξαπλωθούν οι μεταστάσεις μίας σύγκρουσης σε αποσύνθεση» στην Ουκρανία, όπου η ένταση ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα δημιουργούν φόβους για στρατιωτική κλιμάκωση.

